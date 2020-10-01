С четверга, 1 октября, в Украине водители обязаны включать ближний свет фар во время движения вне населенных пунктов.

Укравтодор напоминает участникам дорожного движения: согласно пункту 9.8 Правил дорожного движения дневные ходовые огни или ближний свет фар должен быть включен с 1 октября по 1 мая в любое время суток.

Отмечается, что в связи с сокращением светового дня и погодными условиями возникает необходимость в повышении видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения.

Читайте: Как узнать свои штрафы за нарушение ПДД

Грозит ли штраф

За выключенный ближний свет фар при движении вне населенных пунктов предусмотрен штраф. Это видно из большого количества судебных решений, согласно которым водителей штрафовали согласно ст. 122 ч. 2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, по которой наказание составляет 425 грн.

В то же время Дорожный адвокат уверен, что эта статья может быть использована только “за нарушение правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами только при начале движения или изменении его направления”.

А езда с выключенными световыми приборами наступает согласно статьи 125 Кодекса, как за “другие нарушения правил дорожного движения” и влечет за собой лишь предупреждение.

Впрочем, доказывать свою правоту по этим соображениям водителю придется в суде, после того, как полицейский выпишет штраф.