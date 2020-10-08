Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине

Mazda CX-30 была представлена в прошлом году на Женевском автосалоне. Факты ICTV попытались разобраться, чем CX-30 отличается от своих сородичей CX-3 и CX-5.

У нас на тест-драйве побывала Mazda CX-30 с двигателем объемом 2,0 л, 6-АКПП и полным приводом. Тестовый автомобиль был в максимальной комплектации Premium стоимостью примерно $35 тыс.

Mazda CX-30 выглядит свежо и привлекательно, но издали ее легко спутать со старшим братом — Mazda CX-5.

Mazda CX-30 выделяют массивные пластиковые накладки по контуру кузова, которые создают внедорожный облик, хотя несут чисто декоративную функцию.

Салон

Салон выполнен по образу и подобию новой Mazda 3, на базе которой и построен сам автомобиль Mazda CX-30.

Если сравнивать интерьер Mazda CX-30 с CX-3 и CX-5, то он, естественно, современнее и интереснее.

Панель приборов состоит из двух аналоговых колодцев и цифрового экрана между ними.

Руль Mazda CX-30 перекочевал с тройки и отлично вписался в саму концепцию салона. Все в автомобили ориентированны и заточены под водителя.

Прямоугольный дисплей мультимедиа расположен так, чтобы не мешать обзору и немного повернут в сторону водителя.

Экран не сенсорный, а управляется джойстиком, в фирменном стиле Mazda. Сама мультимедийная система стала гораздо расторопнее и работает без промедлений.

Мультимедиа поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, что очень радует и выручает

Также в Mazda CX-30 гораздо лучше реализована система камер кругового обзора, которая теперь выдает качественную и информативную картинку.

Блок управления климат-контролем кнопочный и им легко управлять в движении, в отличии от сенсорных панелей.

Единственное, что смутило – глянцевый пластик на консоли возле селектора КПП. Кроме отпечатков пальцев и пыли он также будет собирать и царапины, так как находится прямо под рукой у водителя и пассажира.

Для пассажиров сзади есть подлокотник и отдельные дефлекторы обдува. USB входов для пассажиров второго ряда, к сожалению, я не обнаружил.

Mazda CX-30 достаточно просторный, но одновременно компактный автомобиль.

Если проводить параллели с CX-3 и CX-5, то CX-30 будет золотой серединой между ними.

Объем багажника составляет 422 л, а сама пятая дверь оснащена электроприводом, что порадовало.

Под фальшполом – ремкомплект, и сабвуфер системы Bose, который устанавливается в топовой комплектации.

Динамика

Mazda CX-30 оснащен атмосферным, бензиновым двигателем объемом 2,0 л (150 л.с./213 Нм), который работает в паре с 6-АКПП.

КПП и двигатель работают слаженно, хотя и не демонстрируют рекордных показателей разгона. Mazda CX-30 разгоняется 100 км/ч за 10,4 с.

В Mazda CX-30 также реализована система Mild Hybrid, которая во время торможения заряжает дополнительную батарею, от которой питаются системы автомобиля. Кроме этого, есть дополнительный электродвигатель, который добавляет мощности на старте.

Средний расход топлива на тест-драйве составлял 7,5 л на 100 км.

Подвеска достаточно упругая, сбитая, и местами даже жестковатая, как по мне.

У нас на тест-драйве была версия Mazda CX-30 с полным приводом, что вместе с клиренсом 180 мм, дает уверенность вне асфальтированного покрытия.

Mazda CX-30 здорово напичкана системами безопасности i-ACTIVSENSE.

Комплекс включает в себя адаптивный круиз-контроль, систему предупреждения о выезде с полосы движения, систему контроля положения автомобиля относительно разметки, системы экстренного торможения, а также мониторинг перекрестного трафика во время движения задним ходом. И это еще не все! В общем, с безопасностью порядок.

Итог

Mazda CX-30 можно смело назвать золотой серединой между Mazda CX-3 и Mazda CX-5.

Отличный баланс между качественными материалами, современными технологиями и компактными размерами.

Решать, как всегда, вам.







































































Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине / 18 фотографий

Олесь Куница