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Факты / Lifestyle / Авто

Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине

Mazda CX-30 была представлена в прошлом году на Женевском автосалоне. Факты ICTV попытались разобраться, чем CX-30 отличается от своих сородичей CX-3 и CX-5.

У нас на тест-драйве побывала Mazda CX-30 с двигателем объемом 2,0 л, 6-АКПП и полным приводом. Тестовый автомобиль был в максимальной комплектации Premium стоимостью примерно $35 тыс.

Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине

Mazda CX-30 выглядит свежо и привлекательно, но издали ее легко спутать со старшим братом — Mazda CX-5.

Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине

Mazda CX-30 выделяют массивные пластиковые накладки по контуру кузова, которые создают внедорожный облик, хотя несут чисто декоративную функцию.

Салон

Салон выполнен по образу и подобию новой Mazda 3, на базе которой и построен сам автомобиль Mazda CX-30.

Если сравнивать интерьер Mazda CX-30 с CX-3 и CX-5, то он, естественно, современнее и интереснее.

Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине

Панель приборов состоит из двух аналоговых колодцев и цифрового экрана между ними.

Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине

Руль Mazda CX-30 перекочевал с тройки и отлично вписался в саму концепцию салона. Все в автомобили ориентированны и заточены под водителя.

Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине

Прямоугольный дисплей мультимедиа расположен так, чтобы не мешать обзору и немного повернут в сторону водителя.

Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине

Экран не сенсорный, а управляется джойстиком, в фирменном стиле Mazda. Сама мультимедийная система стала гораздо расторопнее и работает без промедлений.

Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине

Мультимедиа поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, что очень радует и выручает

Также в Mazda CX-30 гораздо лучше реализована система камер кругового обзора, которая теперь выдает качественную и информативную картинку.

Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине

Блок управления климат-контролем кнопочный и им легко управлять в движении, в отличии от сенсорных панелей.

Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине

Единственное, что смутило – глянцевый пластик на консоли возле селектора КПП. Кроме отпечатков пальцев и пыли он также будет собирать и царапины, так как находится прямо под рукой у водителя и пассажира.

Для пассажиров сзади есть подлокотник и отдельные дефлекторы обдува. USB входов для пассажиров второго ряда, к сожалению, я не обнаружил.

Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине

Mazda CX-30 достаточно просторный, но одновременно компактный автомобиль.

Если проводить параллели с CX-3 и CX-5, то CX-30 будет золотой серединой между ними.

Объем багажника составляет 422 л, а сама пятая дверь оснащена электроприводом, что порадовало.

Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине

Под фальшполом – ремкомплект, и сабвуфер системы Bose, который устанавливается в топовой комплектации.

Динамика

Mazda CX-30 оснащен атмосферным, бензиновым двигателем объемом 2,0 л (150 л.с./213 Нм), который работает в паре с 6-АКПП.

Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине

КПП и двигатель работают слаженно, хотя и не демонстрируют рекордных показателей разгона. Mazda CX-30 разгоняется 100 км/ч за 10,4 с.

В Mazda CX-30 также реализована система Mild Hybrid, которая во время торможения заряжает дополнительную батарею, от которой питаются системы автомобиля. Кроме этого, есть дополнительный электродвигатель, который добавляет мощности на старте.

Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине

Средний расход топлива на тест-драйве составлял 7,5 л на 100 км.

Подвеска достаточно упругая, сбитая, и местами даже жестковатая, как по мне.

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У нас на тест-драйве была версия Mazda CX-30 с полным приводом, что вместе с клиренсом 180 мм, дает уверенность вне асфальтированного покрытия.

Mazda CX-30 здорово напичкана системами безопасности i-ACTIVSENSE.

Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине

Комплекс включает в себя адаптивный круиз-контроль, систему предупреждения о выезде с полосы движения, систему контроля положения автомобиля относительно разметки, системы экстренного торможения, а также мониторинг перекрестного трафика во время движения задним ходом. И это еще не все! В общем, с безопасностью порядок.

Итог

Mazda CX-30 можно смело назвать золотой серединой между Mazda CX-3 и Mazda CX-5.

Отличный баланс между качественными материалами, современными технологиями и компактными размерами.

Решать, как всегда, вам.

  • Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине
  • Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине
  • Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине
  • Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине
  • Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине
  • Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине
  • Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине
  • Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине
  • Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине
  • Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине
  • Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине
  • Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине
  • Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине
  • Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине
  • Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине
  • Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине
  • Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине
  • Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине
  • Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине
  • Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине
  • Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине
  • Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине
  • Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине
  • Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине
  • Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине
  • Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине
  • Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине
  • Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине
  • Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине
  • Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине
  • Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине
  • Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине
  • Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине
  • Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине
  • Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине
  • Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине
Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине / 18 фотографий

 

Олесь Куница

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