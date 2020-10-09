Компания Renault в 2021 году начнет продажи бюджетного кроссовера Kiger. Его стоимость будет начинаться от $7 тыс.

Автомобиль Renault Kiger разрабатывался специально для тех стран, которые находятся на стадии развития, прежде всего для Индии.

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В Европе кроссовер не появится в продаже, однако существует вероятность, что его могут адаптировать для украинского рынка.

Автомобиль Kiger построен на базе платформы Renault Kwid. Длина составляет почти четыре метра, в салоне смогут разместиться пять человек. По дизайну он напоминает Renault Triber. Кроссовер будет иметь расширенные колесные арки, светодиодные задние фары, легкосплавные диски.

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По предварительной информации, под капотом установлен новый 1,0 л бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 99 л. с. и 160 Нм крутящего момента. Также предполагается пятиступенчатая механическая коробка передач или вариатор.

Собирать кроссовер будут на индийском заводе производителя. Сначала его предложат на местном рынке, после чего он сможет отправиться на экспорт.

Renault Arkana производить в Запорожье

На Запорожском автомобильном заводе будут производить купе кроссовер Renault Arkana. В Запорожье заявляют, что готовы наращивать объемы производства по гарантированному европейскому качеству.

Renault Arkana — кроссовер 2019 года от компании Renault. Автомобиль ожидают на украинском рынке, поскольку по весьма доступной цене автолюбители смогут получить максимально современную машину со свежим дизайном, экономичным двигателем и полным приводом в старшей комплектации.