На заседании 9 октября Кабмин поддержал законопроект, инициированный Министерством внутренних дел, который позволит украинцам самостоятельно выбирать комбинации номерных знаков, которые есть в свободном доступе, а не только те, что в сервисном центре МВД.

Документом предусмотрено внесение изменений в правила выдачи номерных знаков.

В частности, изготовление номеров для транспортных средств, подлежащих государственной регистрации, и номерных знаков для разовых поездок планируют передать субъектам хозяйствования.

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Если раньше при регистрации авто человек получал свидетельство о регистрации и номерной знак, то теперь только свидетельство, а уже сам номер можно заказывать в том месте, которое имеет право производить его по госстандарту.

Чтобы инициатива заработала, ее еще должны поддержать депутаты Верховной Рады.

​​ С 1 октября 2020 года до 1 мая следующего года водителей транспортных средств обязали включать фары во время движения на загородных дорогах днем.

Это связано с сокращением светового дня, из-за чего видимость на дорогах становится хуже.

За нарушение правила грозит от 425 до 510 грн штрафа.

Фото: Головний сервісний центр МВС