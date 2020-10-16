Владельцам электротранспорта начали выдавать специальные номерные знаки зеленого цвета. Их оформление будет стоить 600 грн.

Об этом сообщил советник вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алексей Рябчин в программе Официальный разговор на одном из украинских телеканалов.

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— У нас электромобилей сейчас больше, чем в России и Польше вместе взятых. Более 30 тыс. Они очень популярны в городах. Потому что за день ты проезжаешь 30, 40, 50, 100 км максимум. А стоит это копейки, по сравнению с бензиновым двигателем, — отметил советник.

Рябчин рассказал о преимуществах электромобилей, к примеру на парковках с зарядным местом им должны уступать, и многие другие льготы.

Зеленые номерные знаки считывают черно-белые камеры видеонаблюдения.

Закон, регламентирующий эти нововведения, приняли еще год назад. Но еще нужно время, чтобы его видоизменить согласно с европейским законодательством и внести их в таблицу автомобильных кодов и международных номерных знаков.

— Замена с оформлением всех регистрационных документов и изготовлением самого номерного знака стоит 600 гривен, как мне сказали в сервисном центре МВД, — сказал Рябчин.

По данным Главного сервисного центра МВД, обычные индивидуальные автомобильные номерные знаки стоят от 300 грн.

Номерные знаки для авто подорожают в шесть раз

Правительство поддержало законопроект МВД по изменению правила выдачи номерных знаков для транспортных средств.

Проект закона предлагает передать изготовления номерных знаков субъектам хозяйствования. Это повлечет за собой повышение цен на номерные знаки. Государство не сможет контролировать цены на знаки.

Источник: Дом