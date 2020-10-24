Тест-драйв Opel Combo Life: немец или француз?

На тест-драйве у Фактов ICTV побывал семейный вэн — Opel Combo Life.

Не секрет, что Opel Combo Life создан на одной платформе со своими французскими родственниками Peugeot Rifter и Citroen Berlingo, которые ранее бывали у нас на тест-драйве.

Так это немец или француз? На этот вопрос мы и попытались найти ответ во время теста.

Как и французские братья, Opel Combo может быть в двух версиях длины кузова и в двух вариантах вместительности салона (5 мест и 7 мест).

Для ознакомления у нас был Opel Combo Life в наиболее богатой комплектации Innovation с дизельным двигателем объемом 1,5 л и 8-АКПП. Нам досталась короткая версия L1 и салон на 5 мест.

Стоимость тестового автомобиля — примерно $27,5 тыс.

Opel Combo Life получил немецкую внешность и сохранил фамильные черты, но, по сути, это лишь оболочка.

Салон

Внутри очень много общего с Peugeot Rifter и Citroen Berlingo. На мой взгляд – это даже хорошо, ведь у них есть что позаимствовать.

Opel в салоне узнается только благодаря рулю, который и является основным отличием от французских родственников.

Панель приборов довольно простая в пользовании и легкая в считывании информации.

Посадка высокая, все органы управления находятся на расстоянии вытянутой руки от водителя.

Вместо обычного селектора КПП – шайба, которая отвечает за переключение передач.

У водителя и переднего пассажира есть откидные подлокотники и куча ниш для размещения различных мелочей.

Вверху торпедо расположен экран мультимедийной системы, которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Благодаря сдвижным дверям упрощается установка детского кресла и доступ в салон на второй ряд сидений.

Сзади места вдоволь благодаря трем раздельным креслам и организованному пространству.

В спинках передних сидений есть откидные столики с подстаканниками.

Также в дверях есть солнцезащитные шторки, которые незаменимы в путешествии с маленькими детьми.

Объем багажника – 983 л. Влезет практически все, что может понадобиться.

Динамика

Тестовый Opel Combo Life был оснащен дизельным двигателем объемом 1,5 л (130 л.с. / 300 Нм) и 8-АКПП (Aisin).

Первое, что меня удивило – слаженность работы КПП и двигателя. Переключения происходят очень мягко, никаких изъянов я не заметил.

Единственный момент – селектор КПП, к которому нужно привыкнуть. После обычных рычагов есть риск запутаться и оставить автомобиль на передаче, но это дело привычки.

Двигатель довольно резвый и обладает необходимым запасом мощности для совершения маневров. Для автомобиля такого формата – очень даже хорошая динамика. Ни на трассе, ни в городе у меня не возникало моментов, когда я сомневался в возможностях Opel Combo Life.

Расход топлива в смешанном цикле у меня составлял 6,5 л на 100 км. Достаточно неплохой результат.

Подвеска оказалась комфортной и мягкой, что очень кстати на наших дорогах. Opel Combo Life проходит все ямы и изъяны дорог без потери комфорта в салоне.

Из плюшек – камера заднего вида, которая позволяет изменять угол обзора и проекцию.

Итоги

Opel Combo Life – отличный семейный вэн, с продуманным до мелочей салоном и функционалом.

Резвый двигатель, АКПП, комфортная подвеска, низкий расход топлива, вместительный салон, а что еще нужно для семейного автомобиля? Да, еще важна цена, которая, как по мне, может стать камнем преткновения при выборе.

Opel Combo Life – француз или немец? Думаю, что это на 95% француз с немецкими корнями, но уже без немецкого акцента. К слову, плохого в этом родстве я совсем не увидел.

Решать, как всегда, вам.



















































































Тест-драйв Opel Combo Life: немец или француз? / 21 фотографий

Олесь Куница