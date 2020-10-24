Тест-драйв Opel Combo Life: немец или француз?

На тест-драйве у Фактов ICTV побывал семейный вэн — Opel Combo Life.
Не секрет, что Opel Combo Life создан на одной платформе со своими французскими родственниками Peugeot Rifter и Citroen Berlingo, которые ранее бывали у нас на тест-драйве.
Так это немец или француз? На этот вопрос мы и попытались найти ответ во время теста.
Как и французские братья, Opel Combo может быть в двух версиях длины кузова и в двух вариантах вместительности салона (5 мест и 7 мест).
Для ознакомления у нас был Opel Combo Life в наиболее богатой комплектации Innovation с дизельным двигателем объемом 1,5 л и 8-АКПП. Нам досталась короткая версия L1 и салон на 5 мест.
Стоимость тестового автомобиля — примерно $27,5 тыс.
Opel Combo Life получил немецкую внешность и сохранил фамильные черты, но, по сути, это лишь оболочка.
Салон
Внутри очень много общего с Peugeot Rifter и Citroen Berlingo. На мой взгляд – это даже хорошо, ведь у них есть что позаимствовать.
Opel в салоне узнается только благодаря рулю, который и является основным отличием от французских родственников.
Панель приборов довольно простая в пользовании и легкая в считывании информации.
Посадка высокая, все органы управления находятся на расстоянии вытянутой руки от водителя.
Вместо обычного селектора КПП – шайба, которая отвечает за переключение передач.
У водителя и переднего пассажира есть откидные подлокотники и куча ниш для размещения различных мелочей.
Вверху торпедо расположен экран мультимедийной системы, которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.
Благодаря сдвижным дверям упрощается установка детского кресла и доступ в салон на второй ряд сидений.
Сзади места вдоволь благодаря трем раздельным креслам и организованному пространству.
В спинках передних сидений есть откидные столики с подстаканниками.
Также в дверях есть солнцезащитные шторки, которые незаменимы в путешествии с маленькими детьми.
Объем багажника – 983 л. Влезет практически все, что может понадобиться.
Динамика
Тестовый Opel Combo Life был оснащен дизельным двигателем объемом 1,5 л (130 л.с. / 300 Нм) и 8-АКПП (Aisin).
Первое, что меня удивило – слаженность работы КПП и двигателя. Переключения происходят очень мягко, никаких изъянов я не заметил.
Единственный момент – селектор КПП, к которому нужно привыкнуть. После обычных рычагов есть риск запутаться и оставить автомобиль на передаче, но это дело привычки.Читайте: Тест-драйв Renault Duster Ultramarine: бюджетно и стильно Тест-драйв DS7 Crossback: альтернатива для президента? Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине
Двигатель довольно резвый и обладает необходимым запасом мощности для совершения маневров. Для автомобиля такого формата – очень даже хорошая динамика. Ни на трассе, ни в городе у меня не возникало моментов, когда я сомневался в возможностях Opel Combo Life.
Расход топлива в смешанном цикле у меня составлял 6,5 л на 100 км. Достаточно неплохой результат.
Подвеска оказалась комфортной и мягкой, что очень кстати на наших дорогах. Opel Combo Life проходит все ямы и изъяны дорог без потери комфорта в салоне.
Из плюшек – камера заднего вида, которая позволяет изменять угол обзора и проекцию.
Итоги
Opel Combo Life – отличный семейный вэн, с продуманным до мелочей салоном и функционалом.
Резвый двигатель, АКПП, комфортная подвеска, низкий расход топлива, вместительный салон, а что еще нужно для семейного автомобиля? Да, еще важна цена, которая, как по мне, может стать камнем преткновения при выборе.
Opel Combo Life – француз или немец? Думаю, что это на 95% француз с немецкими корнями, но уже без немецкого акцента. К слову, плохого в этом родстве я совсем не увидел.
Решать, как всегда, вам.
Олесь Куница