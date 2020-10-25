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Факты / Lifestyle

День автомобилиста – лучшие поздравления в картинках

День автомобилиста и дорожника в Украине отмечают ежегодно в последнее воскресенье октября. В 2020 году этот праздник выпадает на 25 октября.

День автомобилиста и дорожника получил официальный статус праздника еще в 1993 году, с момента подписания первым президентом Украины Леонидом Кравчуком Указа №452/93.

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Традиционно праздник отмечают не только профессиональные водители, дальнобойщики, но и все автолюбители. В этот день в компаниях устраивают корпоративы, награждают лучших работников премиями, грамотами и ключами от новых автомобилей.

Принято также поздравлять специалистов, которые следят за качеством дорожного полотна и ремонтируют его. Кстати, по предварительным сведениям, общая протяженность дорог Украины составляет больше 170 тыс. км. Этого достаточно, чтобы четыре раза обогнуть экватор.

Факты ICTV подготовили оригинальные и красивые поздравления в картинках с Днем автомобилиста. Отправьте их вашим близким и друзьям, которые каждый день садятся за руль, чтобы сделать нашу жизнь комфортнее. Пусть в дороге каждому водителю сопутствует удача!

Красивые поздравления с Днем автомобилиста и дорожника в картинках

День автомобилиста в Украине: поздравления в картинках

День автомобилиста в Украине: поздравления в картинках

День автомобилиста в Украине: поздравления в картинках

День автомобилиста в Украине: поздравления в картинках

День автомобилиста в Украине: поздравления в картинках

Чтобы поднять настроение в праздник, подарите знакомым автомобилистам оригинальный подарок. Он непременно должен быть полезным и функциональным. Лучшие идеи подарков на День автомобилиста и дорожника – в материале Фактов ICTV.

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