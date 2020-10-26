Техосмотр в Украине не смогут пройти 3 млн авто

В октябре глава Министерства инфраструктуры Украины (МИУ) Владислав Криклий рассказал СМИ, что законопроект о возвращении обязательного технического контроля (ранее техосмотра) осталось согласовать с Государственной регуляторной службой. Напомним, обязательный техосмотр для легковых автомобилей в Украине отменили в 2011 года.

Чего ожидать от возвращения ОТК и какие вызовы возникнут перед семью миллионами владельцев легковых авто в Украине, мы попытались разобраться вместе с председателем общественного союза Субъекты тестирования транспорта на пригодность к эксплуатации (ОС СТТ) Игорем Черненко и первым заместителем начальника Главного сервисного центра МВД Украины Юрием Смольяниновым.

— Техосмотр нужен на 100%. Понимаю проблему для тех, кто его будет проходить. Есть транспортные средства, которые по своим техническим характеристикам в принципе не соответствуют нормам. Во многих старых моделях авто не предусмотрены катализаторы. Они не имеют шансов пройти этот осмотр. Таких машин около 2,5-3 млн. Но всегда можно попробовать найти выход, — утверждает Юрий Смольянинов.

По словам Смольянинова, лаборатории проверяют транспортные средства на основании тех требований, которые определяются техническими условиями. Возможно, правильно было бы сделать так называемый переходный период. Или ввести ограничения передвижения для таких транспортных средств по определенным участкам дорог. Если дорога государственного или населенный пункт областного значения, по ним такие авто в передвижение допускать не стоит.

Еще в феврале этого года Министерство инфраструктуры Украины выложило у себя на сайте законопроект О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны для обсуждения общественности.

Целью данного законопроекта является введение процедуры тестирования на пригодность к эксплуатации вместо обязательного технического контроля транспортных средств, а также введение придорожных проверок на пригодность к эксплуатации транспортных средств.

Но уже в начале апреля Государственная регуляторная служба (ДРС) Украины отказала МИУ в согласовании проекта. По мнению ДРС, законопроект устанавливает механизм государственного регулирования, который является отличным от принципов реализации права, определенных законодательством ЕС, а также способствует монополизации сферы тестирование на пригодность к эксплуатации транспортных средств и создает соответствующие коррупционные риски.

— Возвращение легкового обязательного технического контроля предусмотрено Соглашением об ассоциации с ЕС, и это будет способствовать повышению безопасности дорожного движения. Но любую правильную идею можно испортить ужасной реализацией, — делится своими опасениями Игорь Черненко.

Черненко говорит, что с 2012 года технический контроль осуществляют частные и государственные предприятия под контролем государства. Но с 2017 года определенные предприятия, по его мнению, не без помощи государственных чиновников, пытаются данную сферу монополизировать.

В 2019 году было издано постановление №46 Кабинета министров Украины, которое устанавливает механизм для монополизации сферы. Именно поэтому мы с прошлого года ведем судебную борьбу против этого постановления. И вот сейчас мы имеем законопроект Мининфраструктуры, который является очередной попыткой завершить монополизацию.

Например, законопроект предусматривает отстранение государства от контроля за предприятиями, которые осуществляют технический контроль, и передачу этих функций негосударственному бюро, которое будет контролироваться предприятиями-монополистами. Кроме того, никакого механизма для улучшения качества проверок технического состояния автомобилей законопроектом не предусмотрено. То есть его целью является не повышение безопасности дорожного движения, а очередная банальная попытка монополизировать сферу и увеличить прибыль монополистов.

Видимо, стечение обстоятельств то, что нынешний министр инфраструктуры Владислав Криклий является автором данного законопроекта и был причастен к разработке скандального постановления Кабинета министров Украины №46 (в 2019 году Владислав Криклий возглавлял Главный сервисный центр МВД). К сожалению сейчас, как и в 90-х, продолжается массовая торговля протоколами ОТК.

Максим Розенко