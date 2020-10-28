Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?

На тест-драйве у Фактов ICTV побывал кроссовер Peugeot 2008 второго поколения.
Полностью измененный внешний вид и множество новых технологий изрядно заинтриговали накануне тест-драйва.
Peugeot 2008 с броскими светодиодными клыками, 3D фонарями и сверкающей радиаторной решеткой, так и притягивает взгляды водителей в городском потоке.
Peugeot 2008 нового поколения значительно изменился в сравнении с предшественником. Можно сказать, что до неузнаваемости.
Цены на Peugeot 2008 в Украине стартуют с отметки $21,5 тыс. за базовую версию Active (1,2 л PureTech 130, 6-АКПП), а максимальная версия GT-Line обойдется в $28,5 тыс. (1,5 л BlueHDI 130, 8-АКПП).
У нас на тест-драйве побывал Peugeot 2008 в средней комплектации Allure (1,2 л PureTech 155, 8-АКПП)
Салон
По традиции пространство в салоне Peugeot разработано по концепции i-Cockpit, что подразумевает ориентацию всех элементов управления на водителя.
Руль расположен под панелью приборов, дабы не перекрывать водителю обзор. Сама форма руля характерна для Peugeot и напоминает больше штурвал космолета.
От космолета здесь не только штурвал, а и панель приборов, которая является одной из основных фишек Peugeot 2008.
На 3D панель приборов изображение выводится в несколько слоев и выглядит очень эффектно. Не припомню чтобы такая фишка присутствовала даже у премиальных брендов.
Вверху торпедо находится более привычный сенсорный экран, на который выведено управление основными системами автомобиля.
Система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.
На этот экран выводится управление климат-контролем, что не очень удобно, особенно в движении. Под экраном также расположен ряд физических кнопок, которые помогают упростить навигацию в климатической установке.
Селектор КПП также похож на авиационный, но на деле довольно практичный.
Peugeot 2008 способен также адаптироваться и под ваше настроение, а именно изменять режимы вождения, оформление панели приборов и цвета подсветки салона.
На втором ряду сидений места вполне достаточно даже для высоких пассажиров.
Салон достаточно продуманный и практичный, хотя изначально складывается впечатления, что находишься внутри еще незавершенного концепта.Читайте: Тест-драйв Opel Combo Life: немец или француз? Тест-драйв Mazda CX-30: новинка в Украине Тест-драйв Porsche Panamera 4 E-Hybrid: гибриды в Украине
Объем багажника составляет 434 л. Благодаря фальшполу, который устанавливается в двух положениях, можно грамотно организовать пространство и разделить груз.
Под фальшполом спрятано запасное колесо, что с нашими дорогами особо актуально.
Динамика
Тестовый автомобиль был оснащен бензиновым двигателем объемом 1,2 л, мощностью 155 л.с./ 240 Нм, который работал в паре с 8-АКПП.
Турбированный двигатель оказался гораздо мощнее, нежели я ожидал. Динамика разгона составляет 8 с до 100 км/ч. Двигатель хорошо проявил себя в плотном городском потоке и на трассе. По КПП также вопросов не возникало – переключения своевременные и без нареканий.
Подвеска оказалась адаптированной к нашим дорогам, а сам космолет Peugeot 2008 не боялся наших ям и ухабов.
В Peugeot 2008 есть система Grip Control, благодаря которой можно изменять режимы и адаптировать работу автомобиля под различные покрытия. Полный привод это не заменяет, но все же.
Итоги
Peugeot 2008 – достаточно сбалансированный кроссовер, который способен удивлять в повседневной жизни. Футуристический внешний вид и чудаковатый интерьер удивили своей практичностью и продуманностью.
Такой себе гаджет на колесах, но пока еще с ДВЗ, а не с батареей.
Решать, как всегда, вам.
Олесь Куница