Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах?

На тест-драйве у Фактов ICTV побывал кроссовер Peugeot 2008 второго поколения.

Полностью измененный внешний вид и множество новых технологий изрядно заинтриговали накануне тест-драйва.

Peugeot 2008 с броскими светодиодными клыками, 3D фонарями и сверкающей радиаторной решеткой, так и притягивает взгляды водителей в городском потоке.

Peugeot 2008 нового поколения значительно изменился в сравнении с предшественником. Можно сказать, что до неузнаваемости.

Цены на Peugeot 2008 в Украине стартуют с отметки $21,5 тыс. за базовую версию Active (1,2 л PureTech 130, 6-АКПП), а максимальная версия GT-Line обойдется в $28,5 тыс. (1,5 л BlueHDI 130, 8-АКПП).

У нас на тест-драйве побывал Peugeot 2008 в средней комплектации Allure (1,2 л PureTech 155, 8-АКПП)

Салон

По традиции пространство в салоне Peugeot разработано по концепции i-Cockpit, что подразумевает ориентацию всех элементов управления на водителя.

Руль расположен под панелью приборов, дабы не перекрывать водителю обзор. Сама форма руля характерна для Peugeot и напоминает больше штурвал космолета.

От космолета здесь не только штурвал, а и панель приборов, которая является одной из основных фишек Peugeot 2008.

На 3D панель приборов изображение выводится в несколько слоев и выглядит очень эффектно. Не припомню чтобы такая фишка присутствовала даже у премиальных брендов.

Вверху торпедо находится более привычный сенсорный экран, на который выведено управление основными системами автомобиля.

Система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

На этот экран выводится управление климат-контролем, что не очень удобно, особенно в движении. Под экраном также расположен ряд физических кнопок, которые помогают упростить навигацию в климатической установке.

Селектор КПП также похож на авиационный, но на деле довольно практичный.

Peugeot 2008 способен также адаптироваться и под ваше настроение, а именно изменять режимы вождения, оформление панели приборов и цвета подсветки салона.

На втором ряду сидений места вполне достаточно даже для высоких пассажиров.

Салон достаточно продуманный и практичный, хотя изначально складывается впечатления, что находишься внутри еще незавершенного концепта.

Объем багажника составляет 434 л. Благодаря фальшполу, который устанавливается в двух положениях, можно грамотно организовать пространство и разделить груз.

Под фальшполом спрятано запасное колесо, что с нашими дорогами особо актуально.

Динамика

Тестовый автомобиль был оснащен бензиновым двигателем объемом 1,2 л, мощностью 155 л.с./ 240 Нм, который работал в паре с 8-АКПП.

Турбированный двигатель оказался гораздо мощнее, нежели я ожидал. Динамика разгона составляет 8 с до 100 км/ч. Двигатель хорошо проявил себя в плотном городском потоке и на трассе. По КПП также вопросов не возникало – переключения своевременные и без нареканий.

Подвеска оказалась адаптированной к нашим дорогам, а сам космолет Peugeot 2008 не боялся наших ям и ухабов.

В Peugeot 2008 есть система Grip Control, благодаря которой можно изменять режимы и адаптировать работу автомобиля под различные покрытия. Полный привод это не заменяет, но все же.

Итоги

Peugeot 2008 – достаточно сбалансированный кроссовер, который способен удивлять в повседневной жизни. Футуристический внешний вид и чудаковатый интерьер удивили своей практичностью и продуманностью.

Такой себе гаджет на колесах, но пока еще с ДВЗ, а не с батареей.

Решать, как всегда, вам.



































































Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах? / 17 фотографий

Олесь Куница