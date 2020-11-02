Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для украинских дорог

Цены на Mitsubishi ASX стартуют с отметки $21,4 тыс. за базовую комплектацию Invite (1,6 л, МКПП, 2WD).

У нас на тест-драйве побывал Mitsubishi ASX в топовой комплектации Instyle (2,0 л, CVT, 4WD) ориентировочной стоимостью $27 тыс.

Дизайн Mitsubishi ASX стал более выразительным и ярким в сравнении с предшественниками. ASX выделяется в городском потоке и выглядит довольно привлекательно.

Салон

Интерьер Mitsubishi ASX оказался менее вычурным, нежели экстерьер. Здесь все сдержано и без особых нанотехнологий.

Салон выполнен из искусственной кожи в комбинации с тканью Grand Lux, которая напоминает алькантару. Выглядит салон симпатично, а сама обивка приятная на ощупь.

Передние сиденья удобные и с достаточным количеством регулировок. Хоть и механических.

Панель приборов выполнена в классическом стиле Mitsubishi – все очень доступно и просто.

На руль вынесено управление климат-контролем и мультимедийной системой.

Основная фишка интерьера – мультимедийная система Mitsubishi Connect 2.

Система поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, что значительно упрощает жизнь в современном автомобильном мире. Экран большой, а меню достаточно логичное и не запутанное.

В салоне все немного простовато, но одновременно практично и функционально. Владельцы многих моделей Mitsubishi, даже предыдущих поколений, смогут найти здесь знакомые элементы управления и кнопки.

Именно такой блок кнопок и отвечает за управление климат-контролем. Здесь все хорошо знакомо, просто и понятно.

Чуть ниже находится кнопка переключения режимов полного привода 4WD, но об этом чуть позже.

Второй ряд сидений просторный, места хватает для головы и ног, даже с ростом 1,87 м.

Багажник оказался вместительным – 406 л. Под фальшполом спрятана докатка и набор инструментов для ее установки.

Динамика

У нас на тест-драйве побывал Mitsubishi ASX с бензиновым двигателем объемом 2,0 л (150 л.с./197 Нм), который работал в паре с вариатором CVT.

Двигатель и КПП отнюдь не созданы для любителей погонять и спортивной манеры вождения. Эта парочка любит более размеренный стиль вождения, с плавными разгонами и без резких движений. Запаса мощности вполне хватает для безопасных обгонов и перестроений, но не более чем.

Mitsubishi ASX разгоняется до 100 км/ч за 11,7 с.

А вот подвеска порадовала своей способностью глотать неровности и ямы на наших дорогах. Это то, за что стоит похвалить Mitsubishi ASX.

Тестовый Mitsubishi ASX был оснащен системой полного привода, которая предусматривает три режима движения.

2WD – переднеприводный режим, который можно использовать в условиях твердого покрытия и на сухих дорогах.

4WD Auto – режим с автоматическим распределением крутящего момента, в зависимости от условий.

4WD Lock – режим для преодоления бездорожья и сложных погодных условий.

Помимо полного привода у Mitsubishi ASX еще и неплохой клиренс – 215 мм.

Расход топлива в смешанном режиме у нас составлял 8,5 л на 100 км.

Итоги

Mitsubishi ASX – кроссовер с яркой внешностью, но с достаточно простым интерьером.

Спокойный и сбалансированный стиль вождения – теплая ванна для Mitsubishi ASX, но его не пугают состояние украинских дорог и причуды нашего климата.

Решать, как всегда, вам.















































Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для украинских дорог / 12 фотографий

Олесь Куница