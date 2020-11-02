Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для украинских дорог

Цены на Mitsubishi ASX стартуют с отметки $21,4 тыс. за базовую комплектацию Invite (1,6 л, МКПП, 2WD).
У нас на тест-драйве побывал Mitsubishi ASX в топовой комплектации Instyle (2,0 л, CVT, 4WD) ориентировочной стоимостью $27 тыс.
Дизайн Mitsubishi ASX стал более выразительным и ярким в сравнении с предшественниками. ASX выделяется в городском потоке и выглядит довольно привлекательно.
Салон
Интерьер Mitsubishi ASX оказался менее вычурным, нежели экстерьер. Здесь все сдержано и без особых нанотехнологий.
Салон выполнен из искусственной кожи в комбинации с тканью Grand Lux, которая напоминает алькантару. Выглядит салон симпатично, а сама обивка приятная на ощупь.
Передние сиденья удобные и с достаточным количеством регулировок. Хоть и механических.
Панель приборов выполнена в классическом стиле Mitsubishi – все очень доступно и просто.
На руль вынесено управление климат-контролем и мультимедийной системой.
Основная фишка интерьера – мультимедийная система Mitsubishi Connect 2.
Система поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, что значительно упрощает жизнь в современном автомобильном мире. Экран большой, а меню достаточно логичное и не запутанное.
В салоне все немного простовато, но одновременно практично и функционально. Владельцы многих моделей Mitsubishi, даже предыдущих поколений, смогут найти здесь знакомые элементы управления и кнопки.
Именно такой блок кнопок и отвечает за управление климат-контролем. Здесь все хорошо знакомо, просто и понятно.
Чуть ниже находится кнопка переключения режимов полного привода 4WD, но об этом чуть позже.
Второй ряд сидений просторный, места хватает для головы и ног, даже с ростом 1,87 м.
Багажник оказался вместительным – 406 л. Под фальшполом спрятана докатка и набор инструментов для ее установки.
Динамика
У нас на тест-драйве побывал Mitsubishi ASX с бензиновым двигателем объемом 2,0 л (150 л.с./197 Нм), который работал в паре с вариатором CVT.
Двигатель и КПП отнюдь не созданы для любителей погонять и спортивной манеры вождения. Эта парочка любит более размеренный стиль вождения, с плавными разгонами и без резких движений. Запаса мощности вполне хватает для безопасных обгонов и перестроений, но не более чем.
Mitsubishi ASX разгоняется до 100 км/ч за 11,7 с.
А вот подвеска порадовала своей способностью глотать неровности и ямы на наших дорогах. Это то, за что стоит похвалить Mitsubishi ASX.
Тестовый Mitsubishi ASX был оснащен системой полного привода, которая предусматривает три режима движения.
2WD – переднеприводный режим, который можно использовать в условиях твердого покрытия и на сухих дорогах.
4WD Auto – режим с автоматическим распределением крутящего момента, в зависимости от условий.
4WD Lock – режим для преодоления бездорожья и сложных погодных условий.
Помимо полного привода у Mitsubishi ASX еще и неплохой клиренс – 215 мм.
Расход топлива в смешанном режиме у нас составлял 8,5 л на 100 км.
Итоги
Mitsubishi ASX – кроссовер с яркой внешностью, но с достаточно простым интерьером.
Спокойный и сбалансированный стиль вождения – теплая ванна для Mitsubishi ASX, но его не пугают состояние украинских дорог и причуды нашего климата.
Решать, как всегда, вам.
Олесь Куница