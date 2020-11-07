Менее чем за 60 секунд: воры угнали авто, считав ключ через входную дверь

Камера наблюдения сняла момент, когда злоумышленники в масках крадут Nissan за $22 тыс. (около 618 тыс. грн) менее чем за 1 минуту.

На кадрах видно, что автоугонщики использовали ретранслятор или “удочку” для сканирования брелока для ключей через входную дверь дома.

Один вор стоял возле машины с передатчиком, а другой возле дома своих жертв с устройством, которое принимает сигнал от электронного ключа.

На видеозаписи, опубликованной одним из членов семьи, видно, как воры угнали машину менее чем за 60 секунд примерно в 5.00.

Угон авто “удочкой” – кто в зоне риска

В наше время автоугонщикам, которые используют ретрансляторы, легче всего угнать машины с бесключевым доступом.

Речь идет об авто, для открытия и запуска которых не нужно доставать ключ из кармана, так как машина по радиоканалу отсканирует наличие ключа у водителя и станет доступна для использования.

Самое ужасное в том, что злоумышленники научились ретранслировать сигнал родного ключа практически с любого расстояния.

Чтобы обезопасить машину от такого способа угона, понадобятся дополнительные средства защиты.

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Ответственность за угон авто ретранслятором в Украине

22 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Украины, который усилил ответственность за угон авто, вплоть до лишения свободы.

Автоугонщикам, которые используют “удочки” для угона авто, в Украине грозит срок в тюрьме от пяти до восьми лет.

Фото: скриншот