По данным британских аналитиков, каждый четвертый автомобиль, зарегистрированная в Евросоюзе в сентябре этого года был электрокаром или гибридом. Спрос на них впервые превысил продажи дизельных машин.

Электрокары завоевывают мир с бешеной скоростью. Но кто же включил им зеленый свет? И почему именно сейчас?

Хотя развиваться электромобили начали еще в конце XIX века. И возможно бы они и тогда получили популярность, если бы не заговор.

В начале ХХ века Генри Форд и Томас Эдисон задумали создать один из лучших электромобилей тех времен. Производства ждали тысячи людей. Но параллельно с этим Форд начал выпускать машины и на бензине.

И здесь в это дело вмешался Джон Рокфеллер, один из самых богатых людей Америки, который владел 80% нефтяных месторождений. Именно он предложил Форду большие по тем временам деньги – $30 тыс., при условии что он будет выпускать автомобили только на бензине.

Форд согласился, а в Эдисона тайным образом пожар уничтожил лабораторию. Так автомобиль на электродвигателе никто и не увидел, а машины на бензиновом топливе только еще больше набирали популярность. Владельцы же нефтяных месторождений становились самыми богатыми людьми планеты.

Однако соперничество электрокаров и дизельных машин возобновилось снова в 1997 году, когда по требованию штата Калифорния уменьшить вредные выбросы, General Motors выпустили EV1. Однако это не понравилось владельцам черной жидкости и впоследствии компания остановила выпуск электромобилей.

Ведь нефтяные месторождения давали не только богатство, но и влияние. А оно уже позволяло представителям этого бизнеса быть у власти.

— Тот, кто контролирует нефть, тот может контролировать государство, – говорил Генри Киссинджер.

Именно это сыграло роль и в государственном строительстве соседней России. Неожиданная замена Ельцина на темную лошадку с КГБ Путина тоже совсем не случай и не только роковая ошибка олигарха Березовского. Ведь спецслужбы это контроль над всем, что приносит прибыль, в частности, нефтью и газом. По информации российского политолога Станислава Белковского, состояние хозяина Кремля достигают $70 млрд.

Но власть нефтяных королей так и была бы безоблачной, если бы не событие, которое произошло 7 февраля 2018 года. Именно тогда Илон Маск запустил в космос электромобиль Teslа. И тем самым показал, что борьба продолжается и бензин в ней имеет все шансы проиграть.

Также сейчас в мире становится актуальным производство экологического топлива. Так, например, в Одесской области фермер использует остатки от овощей для создания гранулированного топлива. Оно вдвое дешевле, чем деревянные пеллеты и экологически чистое.