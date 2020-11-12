Топ-6 надежных авто 2020 — рейтинг TÜV Report

Ассоциация технического надзора Германии назвала Mercedes GLC самым надежным авто среди тех, что ездят на дорогах страны.

У премиального внедорожника самый низкий уровень серьезных дефектов среди всех протестированных моделей автомобилей возрастом от двух до трех лет — 1,7%.

Второе место в этом году делят три автомобиля с показателем 2,2%: Opel Insignia, Mercedes B-Class и Porsche 911.

Отметим, что Opel Insignia — это модель среднего класса.

Компактный Hyundai i30 также удивительно хорошо справляется с тестами на надежность с показателем 2,5% — модель на 6-м месте.

Самыми частыми дефектами в авто эксперты называли потерю масла и проблемы с освещением.

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Самые надежные бюджетные авто

Ассоциация технического надзора Германии также определила, что после трех лет на дорогах меньше всего дефектов оказалось в моделях Opel, Honda и Mazda.

У Opel Adam коэффициент дефектов составил 3,7%, у Honda Jazz – 3,9% у Mazda 2 – 4,5%.

Источник: vdtuev.de