Какие бюджетные авто меньше всего ломаются после 3-7 лет – исследование

Ассоциация технического надзора Германии назвала три самых качественных автомобиля из бюджетного сегмента.

Среди машин, которые привезли на первый осмотр через три года после выезда на дороги, самый низкий уровень отказов продемонстрировали Opel Adam, Honda Jazz и Mazda 2.

Коэффициент дефектов после осмотра через три года:

Opel Adam — 3,7%;

Honda Jazz – 3,9%;

Mazda 2 – 4,5%.

Исследователи провели также осмотр этих моделей, которые были в эксплуатации уже семь лет, и вновь отметили хорошие результаты.

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Коэффициент дефектов после осмотра через семь лет:

Opel Adam — 10,3%;

Mazda 2 – 10,5;

Honda Jazz – 11,7%.

Для сравнения, средний уровень дефектов по всем автомобилям в возрасте от трех до 11 лет составляет 19,9%.

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Самая надежная машина

Победителем отчета TÜV Report 2021 стал внедорожник Mercedes GLC, который за три года эксплуатации продемонстрировал самый высокий уровень надежности.

Уровень серьезных дефектов этого авто составил всего 1,7%.

Источник: vdtuev.de