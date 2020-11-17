Акции Tesla выросли на $40 млрд за час

Компанию Tesla Илона Маска 21 декабря включат в индекс S&P 500, в который входят 500 крупнейших американских компаний.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s придаст акции компании Маска в индекс еще до начала торгов 21 декабря. Однако пока неизвестно, чье именно место займет Tesla.

По данным портала, за первый час после объявления новости, стоимость акций Tesla выросла на 12% или более чем на $40 млрд рыночной капитализации.

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Включение компании Маска к индексу S&P 500 предполагалось и ранее после того, как она пять кварталов подряд демонстрировала резкий рост в стоимости и стала одной из самых ценных компаний в мире.

В августе акции Tesla подскочили на 6% во время внеочередных торгов после того, как компания объявила, что проведет сплит обыкновенных акций из расчета 5:1, который вступит в силу 31 августа.

Tesla отметила в заявлении, что сплит предназначен для того, чтобы сделать бумаги компании более доступными для работников и инвесторов.

Источник: Electrek