Только температура воздуха в Украине опустилась, как на шиномонтажах и автомагазинах настоящий коллапс. Чтобы сменить резину с летней на зимнюю, нужно не только заплатить за услугу и подождать пока специалисты осуществят замену, но и простоять многочасовую очередь.

Однако эксперты отмечают важность этого дела. Ведь правильные сезонные шины на колесах автомобиля – это и ваша безопасность.

Но как их выбирать? Специалисты говорят, что в первую очередь нужно обращать внимание на покрытие дорог, по которым будет ездить авто. Если за пределы города никогда не выезжаете, то достаточно будет более гладкой поверхности. Но если вы часто находитесь там, где покрытие не самое лучшее, то следует выбирать более шероховатую шину.

Также советуют всегда воспринимать на ощупь резину, в которую будете обувать колеса автомобиля. Она должна быть мягкой.

Однако после того, как вы выбрали качественные шины, не спешите расслабляться. Следующим шагом станет выбор шиномонтажа. Там вам должны проверить балансировку резины и угол наклона колес. Это делается для того, чтобы знать будет ли шина изнашиваться равномерно.

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Если проверку вам не сделали – вы имеете дело с непрофессионалами. И скорее всего новые шины, даже если они качественные, не прослужит вам долго. А это создаст дополнительные расходы.

Кроме того, на зиму украинские автолюбители часто покупают специальные стеклоомыватели, размораживатель для замков, щетку для стекла, цепи на колеса и еще много всевозможных веществ и предметов, с которыми можно было бы выжить даже в Финляндии. Однако эксперты говорят, что большинство из них могут оказаться лишними и с нашими погодными условиями не станут полезными.

Какой бы ни была зима стоит запастись элементарным и обязательным, что будет прежде всего является залогом вашей безопасности.

Также глава Министерства инфраструктуры Украины (МИУ) Владислав Криклий рассказал, что законопроект о возвращении обязательного технического контроля осталось согласовать с Государственной регуляторной службой. А пока техосмотр в Украине не смогут пройти 3 млн авто.