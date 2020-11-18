С ухудшением погодных условий украинцы чаще стали искать информацию о том, как подготовить авто к зиме.

И правильно, ведь колебания температур, высокая влажность, скользкая дорога, химические реагенты на ней — все это влияет на состояние автомобиля и качество езды.

Аналитики одной из самых посещаемых торговых площадок Украины OLX посчитали, сколько стоит подготовить транспортное средство к зимним условиям в 2020 году.

Замена шин на зимние

Это обязательное условие, ведь летние теряют свои свойства уже при малейших отрицательных температурах.

Их использование в холодный период может привести к ДТП, поэтому лучше не рисковать и своевременно обновлять резину своему авто. В 2020 году за эту услугу нужно заплатить от 400 грн.

Если старые зимние шины уже износились, сейчас можно выбрать новые покрышки в среднем за 1 500 грн/шт.

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Проверка радиатора и бачка с омывателем

Систему охлаждения нужно проверить на механические повреждения и проконтролировать уровень антифриза.

Если его недостаточно, нужно долить необходимый. В среднем бутылка жидкости стоит 300 грн.

Говоря об очистке лобового стекла, для морозных периодов лучше выбрать плотные и прочные дворники.

Осенью нынешнего года их можно приобрести за 250 грн/пара.

Также нужно не забыть заполнить бачок омывателя жидкостью, которая не замерзает на морозе.

Проверка двигателя

Для уверенности в исправной работе сердца авто во время холодов могут понадобиться самодельные утеплители и одеяла для двигателя.

Кроме того, желательно подобрать масло нужной вязкости — зимой лучше останавливаться на меньшей. Сейчас его можно найти в среднем за 400 грн за бутылку.

Проверка топливной системы

Проверку топливной системы зимой лучше проводить регулярно во избежание образования конденсата. В зимний период для профилактики последствий следует держать уровень топлива в баке выше среднего.

А для старших авто можно еще и залить в топливо присадки для очистки от грязи и коррозии.

Бутылку такого средства можно купить в среднем за 400 грн.

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Проверка аккумулятора

Чтобы быть уверенным, что, несмотря на холода, ваше авто всегда заведется, можно заменить свечи.

Для холодных дней специалисты рекомендуют свечи зажигания с электродом из иридия за их удачную конструкцию. Выбрать подходящие можно в среднем за 250 грн.

Защита кузова

В случае снежной зимы пригодится кузовной чехол — он уменьшит время очистки машины от осадков. Купить его можно за 250 грн/шт.

Для дополнительной очистки авто лучше запастись щеткой, чтобы сметать снег, и скребком, чтобы очищать лед. Осенью такой набор из двух элементов продают за 85 грн.

Экстренный набор

Зимой, кроме обязательной аптечки, лучше держать в багажнике экстренный набор на случай экстремальных холодов. Цены на него следующие:

лопата — 270 грн;

цепи противоскольжения — 550 грн;

рабочие рукавицы — 100 грн;

трос для буксировки — 170 грн;

пусковые провода — 175 грн.

Также в случае непредвиденных ситуаций лучше держать в машине небольшой сосуд с песком и соль, чтобы посыпать ими дорогу и машина могла тронуться в особо скользком месте.

Источник: OLX