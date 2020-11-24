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Факты / Lifestyle / Авто
Віталій Плахта |

На 200 км/ч в деревья: под Киевом разбили Lamborghini

В Киевской области возле села Лютеж во время съемок фильма разбили дорогой спорткар Lamborghini.

На фотографиях видно, что от удара о деревья переднюю часть Lamborghini полностью снесло.

Водитель, который разогнал машину до 200 км/ч и не справился с управлением, выжил благодаря пристегнутому ремню безопасности.

Кому принадлежит люксовое авто, не сообщается.

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  • На 200 км/ч в деревья: под Киевом разбили Lamborghini
  • На 200 км/ч в деревья: под Киевом разбили Lamborghini
  • На 200 км/ч в деревья: под Киевом разбили Lamborghini
  • На 200 км/ч в деревья: под Киевом разбили Lamborghini
  • На 200 км/ч в деревья: под Киевом разбили Lamborghini
  • На 200 км/ч в деревья: под Киевом разбили Lamborghini
  • На 200 км/ч в деревья: под Киевом разбили Lamborghini
  • На 200 км/ч в деревья: под Киевом разбили Lamborghini
  • На 200 км/ч в деревья: под Киевом разбили Lamborghini
  • На 200 км/ч в деревья: под Киевом разбили Lamborghini
На 200 км/ч в деревья: под Киевом разбили Lamborghini / 5 фотографий

В США задержали 5-летнего водителя на Lamborghini

Необычного водителя в США обнаружила полиция на одной из оживленных американских автомагистралей.

За рулем Lamborghini сидел 5-летний мальчик. Как объяснил несовершеннолетний водитель, он взял авто, когда поссорился дома со своей мамой.

Источник: УНИАН

Фото: УНИАН

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