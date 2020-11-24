В Киевской области возле села Лютеж во время съемок фильма разбили дорогой спорткар Lamborghini.
На фотографиях видно, что от удара о деревья переднюю часть Lamborghini полностью снесло.
Водитель, который разогнал машину до 200 км/ч и не справился с управлением, выжил благодаря пристегнутому ремню безопасности.
Кому принадлежит люксовое авто, не сообщается.
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На 200 км/ч в деревья: под Киевом разбили Lamborghini / 5 фотографий
В США задержали 5-летнего водителя на Lamborghini
Необычного водителя в США обнаружила полиция на одной из оживленных американских автомагистралей.
За рулем Lamborghini сидел 5-летний мальчик. Как объяснил несовершеннолетний водитель, он взял авто, когда поссорился дома со своей мамой.