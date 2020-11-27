Тест-драйв Renault Koleos: найти десять отличий

Как и ранее, Renault Koleos доступен на нашем рынке только в варианте с дизельным двигателем объемом 2,0 л, мощностью 177 л.с., бесступенчатым вариатором X-Tronic CVT и полным приводом ALL MODE 4×4-i.

Стоимость базовой комплектации LIFE составляет примерно $30,2 тыс., а максимальная версия INTENSE обойдется примерно в $34,8 тыс.

У нас на тест-драйве побывала версия INTENSE, но с дополнительными опциями.

Renault Koleos не особо подвергся изменениям после легкого фейлифтинга, а их поиск может напомнить игру с поиском десяти отличий. Этим мы с вами и займемся.

Что поменялось в дизайне?

Видоизменилась решетка радиатора, которая стала более рельефной и агрессивной.

Также изменилось исполнение противотуманных фар, которые после обновления стали светодиодными и получили дополнительный хромированный элемент.

В топовых версиях появились новые 18-дюймовые колесные диски.

Немного видоизменилось исполнение декоративных накладок на бамперах и боковинах, но это уже если очень сильно приглядываться.

Могу смело сказать, что хоть изменений не так уж и много, но картину они точно не испортили.

Renault Koleos сохранил облик большого, солидного кроссовера, который немного освежили, местами очень незаметно.

Что поменялось в салоне?

Если внешние изменения могут подарить разве что эстетическое удовольствие, то вот интерьер стал более комфортным, и сейчас расскажу почему.

Салон стал выглядеть богаче, как по мне, благодаря новому исполнению, премиальным материалам, контрастной прострочке и фактурным сиденьям.

Кроме этого, передние сиденья получили новые подголовники и выдвижную подколенную подушку.

Передние сиденья оснащены, подогревом и вентиляцией. Также водительское кресло оснащено функцией массажа, а вишенкой на торте станет подогрев руля.

Над креслами поработали и достаточно удачно, как по мне.

Панель приборов, руль и органы управления остались прежними.

По части мультимедиа я также не заметил изменений, кроме одного, но огромного плюса — поддержка Android Auto и Apple CarPlay.

Пассажиры второго ряда также получили нововведения – регулировка угла наклона спинки сидения.

Дверь багажника оснащена электроприводом, а сам отсек, как и прежде, остался огромным (505 л/1 777 л).

Дополнительно о всех плюсах и минусах салона, вы можете узнать в тест-драйве предыдущего Renault Koleos, так как общего у них очень много.

Что поменялось по технике?

В технике французы не захотели ничего менять, а может и не надо было?

Турбодизельный мотор, вариатор X-Tronic CVT, ALL MODE 4×4-i – здесь все без изменений.

Мощность двигателя составляет 177 л.с. (3 750 об.мин.), а максимальный крутящий момент 380 Нм (2 000 об.мин.).

Система полного привода ALL MODE 4×4-i позволяет выбирать один из трех режимов 2WD, АUTO и LOCK.

Поскольку техника не подверглась изменениям, то более развернутое впечатление о динамических характеристиках вы также можете узнать в нашем первом знакомстве с Renault Koleos.

Итоги

Если вкратце, то Renault Koleos остался большим, солидным и семейным автомобилем.

Теперь он стал более современным внешне и комфортным внутри, но вот технику французы менять не захотели.

Решать, как всегда, вам.











































































Тест-драйв Renault Koleos: найти десять отличий / 19 фотографий

Олесь Куница