Тест-драйв Renault Koleos: найти десять отличий

Как и ранее, Renault Koleos доступен на нашем рынке только в варианте с дизельным двигателем объемом 2,0 л, мощностью 177 л.с., бесступенчатым вариатором X-Tronic CVT и полным приводом ALL MODE 4×4-i.
Стоимость базовой комплектации LIFE составляет примерно $30,2 тыс., а максимальная версия INTENSE обойдется примерно в $34,8 тыс.
У нас на тест-драйве побывала версия INTENSE, но с дополнительными опциями.
Renault Koleos не особо подвергся изменениям после легкого фейлифтинга, а их поиск может напомнить игру с поиском десяти отличий. Этим мы с вами и займемся.
Что поменялось в дизайне?
Видоизменилась решетка радиатора, которая стала более рельефной и агрессивной.
Также изменилось исполнение противотуманных фар, которые после обновления стали светодиодными и получили дополнительный хромированный элемент.
В топовых версиях появились новые 18-дюймовые колесные диски.
Немного видоизменилось исполнение декоративных накладок на бамперах и боковинах, но это уже если очень сильно приглядываться.
Могу смело сказать, что хоть изменений не так уж и много, но картину они точно не испортили.
Renault Koleos сохранил облик большого, солидного кроссовера, который немного освежили, местами очень незаметно.
Что поменялось в салоне?
Если внешние изменения могут подарить разве что эстетическое удовольствие, то вот интерьер стал более комфортным, и сейчас расскажу почему.
Салон стал выглядеть богаче, как по мне, благодаря новому исполнению, премиальным материалам, контрастной прострочке и фактурным сиденьям.
Кроме этого, передние сиденья получили новые подголовники и выдвижную подколенную подушку.
Передние сиденья оснащены, подогревом и вентиляцией. Также водительское кресло оснащено функцией массажа, а вишенкой на торте станет подогрев руля.
Над креслами поработали и достаточно удачно, как по мне.
Панель приборов, руль и органы управления остались прежними.
По части мультимедиа я также не заметил изменений, кроме одного, но огромного плюса — поддержка Android Auto и Apple CarPlay.
Пассажиры второго ряда также получили нововведения – регулировка угла наклона спинки сидения.
Дверь багажника оснащена электроприводом, а сам отсек, как и прежде, остался огромным (505 л/1 777 л).
Дополнительно о всех плюсах и минусах салона, вы можете узнать в тест-драйве предыдущего Renault Koleos, так как общего у них очень много.Читайте: Тест-драйв Mitsubishi ASX: самурай для украинских дорог Тест-драйв Peugeot 2008: гаджет на колесах? Тест-драйв Opel Combo Life: немец или француз?
Что поменялось по технике?
В технике французы не захотели ничего менять, а может и не надо было?
Турбодизельный мотор, вариатор X-Tronic CVT, ALL MODE 4×4-i – здесь все без изменений.
Мощность двигателя составляет 177 л.с. (3 750 об.мин.), а максимальный крутящий момент 380 Нм (2 000 об.мин.).
Система полного привода ALL MODE 4×4-i позволяет выбирать один из трех режимов 2WD, АUTO и LOCK.
Поскольку техника не подверглась изменениям, то более развернутое впечатление о динамических характеристиках вы также можете узнать в нашем первом знакомстве с Renault Koleos.
Итоги
Если вкратце, то Renault Koleos остался большим, солидным и семейным автомобилем.
Теперь он стал более современным внешне и комфортным внутри, но вот технику французы менять не захотели.
Решать, как всегда, вам.
Олесь Куница