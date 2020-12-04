Китай впервые испытал полностью безводительские автомобили

Китае появятся первые полностью беспилотные автомобили без удаленного оператора.

В первом тест-драйве приняли участие 25 гибридных минивэнов Chrysler Pacifica, оборудованных камерами, радарами и высокоточной 3D-картой, а разработчиком стала компания AutoX.

Опубликовано видеоролик с пробными заездами “роботакси”, во время которых в машине сидели пассажиры и даже пес.

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Тест-драйв беспилотных автомобилей проходил в несколько этапов:

Запуск автомобиля на специальном полигоне. Запуск на автодороги общего пользования (под наблюдением инженеров). Продолжение движения автомобиля без инженеров, но с удаленным оператором.

Мнения экспертов расходятся, поэтому когда состоится полноценный “выход на работу” беспилотных автомобилей без оператора, пока неизвестно.

В среднем автомобили AutoX способны проехать 17,2 тыс. километров без подсказок оператора.

Самые надежные бюджетные авто

Собственный рейтинг наиболее надежных автомобилей с хорошей ценой опубликовала ассоциация технического надзора Германии.

После трех лет на дорогах меньше всего дефектов оказалось в моделях Opel, Honda и Mazda.

У Opel Adam коэффициент дефектов составил 3,7%, у Honda Jazz – 3,9% у Mazda 2 – 4,5%.