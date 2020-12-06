Тест-драйв Renault Arkana: собрано в Украине?

Renault Arkana разработана французским брендом, изготовляется в России на заводе Renault, а в Украине уже производится крупноузловая сборка на Запорожском заводе ЗАЗ.

К слову, уровень локализации Renault Arkana в РФ составляет более 60%, именно на столько модель состоит из деталей, произведенных на территории этой страны.

Если простыми словами, то в России производятся необходимые комплектующие, а в Украине это все собирается в одну кучу и получается готовый автомобиль.

Теперь давайте посмотрим, что из себя представляет Renault Arkana.

Комплектации и цены

В Украине вы можете выбрать бензиновый атмосферный двигатель 1,6 л (комплектуется с МКПП или вариатором CVT) или турбированный 1,3 л (комплектуется только с вариатором CVT). Также есть возможность выбора между переднеприводной версией и 4х4.

Базовая версия Renault Arkana (1,6 л, МКПП, 4х2, комплектация LIFE) стоит примерно $17,8 тыс.

Максимальная комплектация (1,3 л, CVT, 4х4, комплектация INTENSE) стоит примерно $28,5 тыс.

Как и полагается, на тест-драйв к нам попала топовая Renault Arkana.

Внешний вид

Renault Arkana сразу же ходит с козырей – купеобразная форма кузова и дизайн. Да, в этом ценовом сегменте кросс-купе — однозначно что-то новенькое.

Renault Arkana и вправду выглядит шикарно, формой кузова напоминая BMW X6 и Mercedes-Benz GLE-Coupe. Конечно же, до немцев Renault Arkana еще далеко, но дизайн хорош.

Кстати, Renault Arkana и Mercedes-Benz связывает еще один элемент, но о нем чуть позже.

Примечательно, что даже в базовой версии Arkana комплектуется полностью светодиодной оптикой. Это, однозначно, большой плюс.

В общем, дизайн, как говорится, зашел. Перейдем к салону.

Интерьер

В салоне Renault Arkana четко просматривается родство с Renault Duster. Если говорить откровенно, то внешне Аркана выглядит дорого, а внутри — скромно.

Если на утилитарном Renault Duster бюджетные материалы и невзрачный дизайн воспринимаются абсолютно ожидаемыми, то в Renault Arkana они немного идут вразрез с экстерьером.

Панель приборов, руль, блок климат-контроля – все это нам хорошо знакомо по Renault Duster.

Яркий и броский дизайн купе-кроссовера очень резко сменяет простоватый, ничем не приметный салон, как по мне.

К качеству сборки, кстати, особых замечаний нет. Здесь порядок, все подогнано и приколупаться не к чему.

Если абстрагироваться от того, как все выглядит, то в Renault Arkana есть много интересных плюшек.

К примеру, зимовка с Renault Arkana будет теплой и комфортной, так как здесь реализованы подогревы передних и задних сидений, подогрев руля, подогрев лобового стекла и дистанционный пуск двигателя.

Также в Renault Arkana реализованы камеры кругового обзора, что позволяет безопасно маневрировать в городе и переключаться между ракурсами. Качество картинки довольно неплохое.

Мультимедийная система поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, а в салоне я насчитал целых пять разъемов USB.

Вроде все есть в салоне, и собран он неплохо, но вот премиальный внешний вид порождает завышенные ожидания к интерьеру и ничего я с этим поделать не смог.

Если говорить о пространстве в салоне, то в Renault Arkana все очень компактно, что и предполагает кузов кросс-купе. Специфику купеобразного кузова особо ощутят пассажиры сзади, ведь там места впритык, особенно над головой, но это уже зависит от параметров роста.

В Renault Arkana багажник умеренных размеров – 408 л. Эта цифра касается только версий 4х4, в которых полных привод съедает около 100 л полезного пространства.

Динамика

Тестовый Renault Arkana был оснащен турбированным бензиновым двигателем объемом 1,3 л (150 л. с./250 Нм), который работает в паре с вариатором CVT X-Tronic.

Данный мотор разработан Renault совместно с концерном Daimler и этот двигатель также устанавливается на некоторые модели Mercedes-Benz. В общем, во всю эту историю эпопею с французским, российскими и украинскими корнями, попали еще и немцы.

Двигатель оказался бодрым, а вариатор CVT X-Tronic отлично дополнил турбомотор. Как по мне, очень удачный дуэт с достаточным запасом мощности и приемистости.

Благодаря системе Multi Sense можно выбрать один из трех режимов: индивидуальный, Sport и Eco. Конечно, рассчитывать на взрывной спортивный характер Renault Arkana даже в режиме спорт не стоит, но определенные нотки агрессии в поведении появляются.

Подвеска оказалась достаточно энергоемкой и готовой к нашим дорогам, а на случай бездорожья здесь может быть и полный привод.

Система полного привода Renault Arkana позволяет выбрать один из трех режимов.

2WD – переднеприводный режим, который позволяет экономить топливо в условиях асфальта и хорошей погоды.

4WD Auto – режим, который автоматически подключает заднюю ось в случае необходимости.

4WD Lock – режим постоянного полного привода, который подойдет для бездорожья и привередливой погоды.

Клиренс Renault Arkana составляет 205 мм, чего вполне достаточно для выездов на пикник и преодоления зимних преград.

Конечно, кросс-купе Renault Arkana не претендует на экспедицию по бездорожью, но прибавит вам уверенности на покрытиях вне асфальта и во время зимних приключений.

Если говорить о расходе топлива, то производитель заявляет 9,1 л/100 км в городском режиме и 6,1 л/100 км по трассе.

Итоги

Renault Arkana – можно назвать гламурной версией Renault Duster, как минимум, по внешним признакам.

Дизайн Renault Arkana не оставит равнодушной молодежь, чего и пытались добиться в Renault, как по мне.

Салон выглядит менее аппетитным нежели внешний вид, но сборка и подгонка материалов на приличном уровне.

По двигателю и КПП у меня вопросов не возникло, они работают слажено и их вполне хватает.

Полный привод есть, но он крадет нужные 100 л багажника и прибавляет лишние литры к расходу топлива, но тут уже вопрос надобности 4х4.

Решать, как всегда, вам.















































































Тест-драйв Renault Arkana: собрано в Украине? / 20 фотографий

Олесь Куница