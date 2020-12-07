Беспилотные авто могут выйти на рынок уже через 5 лет — CEO Volkswagen

Генеральный директор Volkswagen, крупнейшего в мире по объему продаж производителя автомобилей, Герберт Дисс ожидает, что беспилотные авто будут готовы к продаже между 2025 и 2030 годами.
Дисс объяснил свой прогноз улучшением производительности компьютерных чипов, необходимых для работы автономных автомобилей.
Также процесс коммерческого запуска беспилотников ускоряет развитие искусственного интеллекта, считает автоэксперт.
— Можно предположить, что системы скоро смогут справиться даже со сложными ситуациями беспилотного вождения, — сказал Дисс.
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В Китае испытали роботакси
В Китае испытали полностью беспилотные автомобили, которые передвигаются без вмешательства удаленного оператора благодаря камерам и высокоточной 3D-карте.
В тест-драйве 25 переоборудованных под беспилотники Chrysler Pacifica приняли участие люди, которые сидели внутри автоуправляемых автомобилей во время движения.
Источник: Automotive News Europe.