Беспилотные авто могут выйти на рынок уже через 5 лет — CEO Volkswagen

Генеральный директор Volkswagen, крупнейшего в мире по объему продаж производителя автомобилей, Герберт Дисс ожидает, что беспилотные авто будут готовы к продаже между 2025 и 2030 годами.

Дисс объяснил свой прогноз улучшением производительности компьютерных чипов, необходимых для работы автономных автомобилей.

Также процесс коммерческого запуска беспилотников ускоряет развитие искусственного интеллекта, считает автоэксперт.

— Можно предположить, что системы скоро смогут справиться даже со сложными ситуациями беспилотного вождения, — сказал Дисс.

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В Китае испытали роботакси

В Китае испытали полностью беспилотные автомобили, которые передвигаются без вмешательства удаленного оператора благодаря камерам и высокоточной 3D-карте.

В тест-драйве 25 переоборудованных под беспилотники Chrysler Pacifica приняли участие люди, которые сидели внутри автоуправляемых автомобилей во время движения.

Источник: Automotive News Europe.