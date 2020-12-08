Особенности работы трансмиссии автомобиля

Наравне с двигателем внутреннего сгорания и системой торможения, силовая передача является основополагающим узлом автотранспортного средства. Она представляет собой совокупность сопряжённых механизмов, при взаимодействии которых происходит передача производимого мотором крутящего момента на главную ось в зависимости от выбранного скоростного режима.

От надёжности функционирования трансмиссии зависит безопасность как пассажиров конкретно взятой машины, так и остальных участников дорожного движения.

Во избежание появления неисправностей в данной системе, водителю рекомендуется придерживаться оптимальной периодичности ТО, выбирая для его прохождения сертифицированный смазочный материал, подходящий по спецификациям производителя авто.

Специализированный интернет-магазин моторных масел Oil2GO реализует широкий ассортимент продукции для обслуживания трансмиссии любой модификации.

Функционал и применение трансмиссионного автомасла

Данная спецжидкость предназначена для смазывания коробок передач, ведущих мостов, редукторов, дифференциалов, раздаточных коробок и деталей рулевого управления. Попадая в рабочую среду, она формирует стойкий защитный слой на металлических поверхностях. Он способен противостоять высоким термомеханическим нагрузкам, возникающим между конструктивными элементами силовой передачи.

Кроме того, вещество отводит излишки тепла и инородные агенты из фрикционных сопряжений, противодействуя преждевременному износу и повреждению шестерней и валов.

Трансмиссионные смазочные материалы производятся из минерального, полусинтетического и синтетического сырья, по аналогии с продуктами для системы смазки ДВС.

Вязкостно-температурные показатели готового вещества зависят именно от масляной основы, которая дополнительно обогащается сбалансированным комплексом присадок с антифрикционным, противокоррозионным, антизадирным и стабилизирующим действием.

Данный параметр считается основополагающим критерием при выборе смазочного материала по типу КПП.

Где приобрести оригинальные смазки для автомобильной трансмиссии?

На торговой площадке Oil2GO можно купить трансмиссионное масло от самых доверяемых брендов, знакомых каждому автомобилисту. Среди них:

Elf, Total, Wolver;

Mobil, Shell, Castrol;

Bardahl, Aral, Lukoil и многие другие.

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