Украинские нардепы предлагают изменить акцизы на топливо. Увеличив их для газа. И наоборот, уменьшив для бензина.

То есть, если сейчас налог на 1000 литров автогаза в Украине составляет €52, а на бензин – €213, то авторы законопроекта хотят восстановить справедливость и сделать сумму одинаковой – €139.

Автомобилей, которые заправляются бензином и газом примерно поровну. А на специализированных СТО говорят, что на фоне коронакризиса, когда у людей становится все меньше денег, количество тех, кто устанавливает ГБО постоянно увеличивается. Установка в среднем может обойтись в 15 тыс. грн и окупится она уже через несколько месяцев.

Поэтому водители, которые уже перешли на газ, от возможного увеличения стоимости не у восторге. И в дешевый бензин они не слишком верят.

Удивлены такой инициативой и импортеры газа. А топливный эксперт Андрей Дорофеев называет это решение и вообще лоббистским, потому что удовлетворяет только интересы производителей бензина. Говорит, в Евросоюзе наоборот поддерживают тех, кто ездит на газу, так как он значительно экологичнее, чем бензин или дизель.

Однако топливный специалист Сергей Куюн отмечает, что не все так однозначно. Ведь в ЕС газ хоть и облагается меньшим налогом, чем бензин, но и его потребление меньше. Поэтому нас могут ждать проблемы в будущем.

Одна из них заключается в том, что из-за увеличения использования газа, может пострадать нефтеперерабатывающая отрасль Украины. Заводы начнут закрываться, а десятки тысяч людей останутся без работы. К тому же большая часть автогаза завозится в Украину из России. То есть страна-агрессор де-факто контролирует поставки более 70%.

Как же тогда решить газово-бензиновый конфликт? Авторы альтернативных законопроектов предлагают хранить разрыв в акцизе. Пока все газовые законопроекты только обсуждаются в комитетах. И вскоре Раде придется принимать решение по каждому из них.

Поэтому если нардепы выровняют ставки акцизного налога для всех видов топлива, газ на наших заправках однозначно подорожает. А вот подешевеет ли бензин, как обещают авторы законопроекта –остается вопросом.

Также Китай недавно испытал полностью безводительские автомобили.