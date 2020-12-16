Регистрация авто в Украине 2021: Кабмин внес изменения

Кабмин внес изменения в Порядок государственной регистрации (перерегистрации) транспортных средств в Украине.

Итак, для регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов нужно:

подача заявления и документов для получения номерных знаков и регистрационных документов через электронный кабинет водителя (если не нужен осмотр специалиста МВД);

отчуждение ТС, которые перешли наследнику, без их переаттестации на наследника;

запрет переаттестации, кроме случаев не связанных с отчуждением, для должников.

Больше изменений в сравнительной таблице к постановлению правительства:

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Какие авто нужно регистрировать в Украине

В Украине необходимо регистрировать все транспортные средства: новые и с пробегом, уже ранее зарегистрированные на другого человека и только ввезенные на территорию страны.

Детальную инструкцию о том, как зарегистрировать автомобиль: куда обращаться, какие документы потребуются и сколько будет стоить процедура, читайте в материале Фактов ICTV.