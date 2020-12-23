Эксперты определили самые лояльные к водителям заправки

После серьезного падения продаж из-за Covid-19 обострилась конкурентная борьба за клиента у топливных компаний. Институт потребительских экспертиз проверил, как совершенствуют программы лояльности ведущие игроки Украины и какие выгоды могут получить потребители на данный момент.

Рядовому потребителю рассчитывать на огромные скидки не приходится. Даже крупные игроки могут предложить вам скидку в 1-2 грн/л, и не факт, что цена со скидкой будет выгодной.

К примеру, 95-й на WOG, Shell или OKKO со скидками все же обойдется дороже аналогичного 95-го на KLO или БРСМ без скидок. А ведь у KLO или БРСМ тоже скидки и бонусы. Но они тоже предпочитают, чтобы бонусы были потрачены только в их сети АЗК, кафе и ресторанчиков.

Более лояльным в этом отношении остается OKKO. Сеть предлагает воспользоваться преимуществами всеукраинской программы лояльности Fishka.

Надо сказать, что это единственная программа в Украине, участники которой могут накапливать и использовать бонусы не только на заправках ОККО, но и в более чем 2 тыс. точек партнеров. А это магазины техники, продуктов питания, косметики, игрушек, аптек и многое другое.

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В большинстве случаев достаточно установить приложение на телефон и зарегистрироваться в системе. WOG первыми отказались от пластика еще в 2018 году и дали возможность регистрироваться в программе PRIDE, просто введя свой номер телефона на терминале при оплате на кассе или скачав приложение PRIDE. В клубе Shell ClubSMART пластиковая карта не является обязательной, и зарегистрироваться на кассе можно по номеру телефона.

Не стоит оформлять карты всех операторов сразу, пытаясь получить максимальную выгоду. Карты у них бессрочные, а вот бонусы хранятся не более года, и если за этот период их не потратили, то произойдет автоматическое списание просроченных средств. Исключением из правил является только программа Fishka, о которой писали выше, и Shell ClubSMART – в этих программах баллы не сгорают на протяжении двух лет.

Сама схема оборота бонусов предельно проста. Заправил автомобиль или купил что-то в магазине на АЗС — получи «откат» в виде бонусов на карту. Часто операторы предлагают фиксированную скидку (WOG), и она довольно внушительная.

В мобильном приложении Shell есть литровый кошелек, где можно купить топливо наперед со скидкой 4 грн/л. Иногда скидка действует только при условии регулярных заправок (Amic), а есть и плавающие варианты, когда скидку приходится накапливать.

Раз уж речь пошла о контроле, то оптимальным вариантом на сегодня будем считать мобильное приложение. Функционал мобильных приложений почти однотипен. Хорошо реализовано это в Fishka, WOG PRIDE и Shell.

Здесь для оплаты надо лишь добавить в приложение платежную карту и можно даже не выходить из машины. Телефоном считываете QR-код на колонке или указываете ее данные в приложении, выбираете топливо и литраж.

В итоге эксперты поставили высокие оценки всем участникам, а лидируют FISHKA от ОККО, PRIDE от WOG и Shell Smart. Более расширенный анализ программ читайте на сайте Института.