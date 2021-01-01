Согласно статистике, наутро после застолья за руль готовы сесть 26% женщин и 23% мужчин. А среди молодых водителей (18-24 года) эти цифры достигают шокирующих 45%, пишет Автоцентр.

В реальности никто не может знать, через какое время ваш организм полностью выведет алкоголь. После обильных возлияний, а в нашей стране мало кто ограничивается “одним дринком”, перерыв между употреблением спиртного и вождением автомобиля должен составлять хотя бы сутки.

За сколько времени после алкоголя можно сесть за руль

Водка — 40%

100 мл водки из мужского организма выведутся за 5 ч 48 мин, если вес не более 60 кг. А женскому организму с теми же параметрами нужно больше времени — 6 ч 58 мин. 500 мл этого вида алкоголя из организма человека “выветриваются” больше чем за сутки: у мужчин — по 29 ч, у женщин — за 34 ч 48 мин.

Если вес человека достигает отметки в 100 кг, то побороть 500 мл водки мужскому организму удастся за 17 ч 24 мин, а вот женскому — за 20 ч 53 мин.

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Настойка — 24%

С настойкой, в которой 24% содержания спирта, организму необходимо около 24 ч. Мужскому организму, чтоб избавиться от 100 мл настойки, нужно 3 ч 29 мин, если вес не более 60 кг. А женскому — 4 ч 11 мин. Если вес человека будет 80 кг, то: для мужчины — 2 ч 37 мин, а для женщины — 3 ч 8 мин.

Вино — 14%

100 мл вина из мужского организма выходит за 1 ч 59 мин, а из женского — за 2 ч 23 мин. А вот 500 мл вина — из мужского организма 9 ч 55 мин, а из женского — за 11 ч 55 мин.

Шампанское — 11%

300 мл шампанского выходит из организма мужчины за 4 ч 47 мин, а женщины — за 5 ч 45 мин. Если вес человека до 60 кг.

Пиво — 4%

Мужчина, который весит 60 кг, сможет избавиться от 0,5 л пива из организма через 2 ч 45 мин. А женщине с такими же параметрами нужно 3 ч 28 мин. Дольше всего “выветриваются” 1,5 мл пива — около 8 ч 42 мин для мужского организма и 10 ч 24 мин для женского.

Никогда не пейте алкоголь накануне, если завтра с утра вам нужно сесть за руль. Тем более не расслабляйтесь даже слабым пивом во время вождения. Алкоголь и автомобиль – абсолютно несовместимые, взаимоисключающие вещи.

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