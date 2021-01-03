Tesla за год продала почти полмиллиона электромобилей

Компания Tesla в 2020 году продала 499 550 электромобилей. Об этом говорится в отчете производителя.

Компания почти выполнила цель, которую ранее поставил основатель и гендиректор Tesla Илон Маск — он рассчитывал, что за год будет продано 500 тысяч электрокаров.

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В четвертом квартале компания поставила 180 570 автомобилей, что больше, чем рассчитывали аналитики, которые ожидали поставок 174 тысяч электрокаров, отмечает Financial Times.

За год Tesla произвела 509 737 электромобилей.

Акции Tesla

В ноябре акции компании электромобилей Tesla стремительно выросли в цене.

В частности, 24 ноября рыночная стоимость компании пересекла отметку в $500 млрд. В течение года акции Tesla выросли почти на 550%, что принесло значительный доход владельцу, бизнесмену Илону Маску.

Источник: Tesla