На аукцион выставили лимитированный суперкар Ferrari, принадлежавший Трампу

Суперкар Ferrari F430, ранее принадлежавший президенту США Дональду Трампу, планируют продать. Аукцион продлится с 7 по 16 января.

Дональд Трамп стал владельцем лимитированной модели Ferrari в 2007 году. В автопарке будущего президента автомобиль пробыл четыре года.

Читайте: Пистолет Джеймса Бонда продали более чем за $250 тыс.

Отмечается, что за период, когда Ferrari F430 принадлежала Трампу суперкар проехал меньше 4 тыс. километров, тогда как его пробег составляет примерно 11,2 тыс. километров.

Максимальная скорость Ferrari F430 составляет 315 км/ч, разгон до 100 км занимает всего 3,5 секунды.

Автомобиль окрашен в цвет Rosso Corsa.

Интересно, что в июле 2017 года в США на аукцион выставили рисунок Дональда Трампа с автографом, сделанный в 2005 году.

На рисунке изображены очертания домов Нью-Йорка с небоскребом Trump Tower в центре.

Он сделан черным маркером и обрамленный в золотую рамку.

Источник: Mecum Auctions

Фото: Mecum Auctions