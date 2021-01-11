Apple и Hyundai подпишут соглашение о совместной разработке электрокара

Apple и Hyundai готовы подписать соглашение о совместной разработке нового электрокара. Соглашение должно быть подписано до марта этого года.

Слухи об электрокаре от Apple ходят еще с 2015 года.

И уже в прошлую пятницу компания Hyundai Motor в своем отчете официально подтвердила переговоры с Apple и поделилась важными деталями сотрудничества.

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Но вскоре сообщение было изменено. Многие детали были удалены. Apple Inc от комментариев воздержалась.

Потенциальные партнеры заявили, что сейчас рассматривают несколько запросов от разных компаний касаемо разработки автономного электрокара.

Какие детали сотрудничества удалили

В первой версии отчета говорилось о том, что автомобили, вероятнее всего, будут производить на заводе KIA Motors (дочерняя компания Hyundai Motors, — Ред.) в штате Джорджия, США.

Также возможен вариант открытия нового завода в Штатах за счет совместных инвестиций.

Согласно удаленной информации, компании планируют выпустить около 100 тыс. автомобилей к 2024 году.

Beta-версия автомобиля будет представлена ​​уже в 2022. Правда, остается лишь догадываться, будет ли это прототип для испытаний, либо же представленный публично концепт.

Совершенно предсказуемо акции Hyundai Motor выросли на 14,6% уже сегодня утром. Кроме того, акции дочерних компаний-производителей автозапчастей Hyundai Mobis выросли на 12,7%, а Kia Motors — на 9,1%.

Ранее стало известно, что Apple еще в 2019 году приобрела стартап Drive.ai, который занимался системами автопилотирования, для разработки автономного электрокара.