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Факты / Lifestyle
Анастасія Керпань |

Apple и Hyundai планируют вместе разработать автономный электрокар

Apple и Hyundai готовы подписать соглашение о совместной разработке нового электрокара. Соглашение должно быть подписано до марта этого года.

Слухи об электрокаре от Apple ходят еще с 2015 года.

И уже в прошлую пятницу компания Hyundai Motor в своем отчете официально подтвердила переговоры с Apple и поделилась важными деталями сотрудничества.

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Но вскоре сообщение было изменено. Многие детали были удалены. Apple Inc от комментариев воздержалась.

Потенциальные партнеры заявили, что сейчас рассматривают несколько запросов от разных компаний касаемо разработки автономного электрокара.

Apple и Hyundai подпишут соглашение о совместной разработке электрокара

Какие детали сотрудничества удалили

В первой версии отчета говорилось о том, что автомобили, вероятнее всего, будут производить на заводе KIA Motors (дочерняя компания Hyundai Motors, — Ред.) в штате Джорджия, США.

Также возможен вариант открытия нового завода в Штатах за счет совместных инвестиций.

Согласно удаленной информации, компании планируют выпустить около 100 тыс. автомобилей к 2024 году.

Beta-версия автомобиля будет представлена ​​уже в 2022. Правда, остается лишь догадываться, будет ли это прототип для испытаний, либо же представленный публично концепт.

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Совершенно предсказуемо акции Hyundai Motor выросли на 14,6% уже сегодня утром. Кроме того, акции дочерних компаний-производителей автозапчастей Hyundai Mobis выросли на 12,7%, а Kia Motors — на 9,1%.

Ранее стало известно, что Apple еще в 2019 году приобрела стартап Drive.ai, который занимался системами автопилотирования, для разработки автономного электрокара.

Источник: Reuters

Фото: Unsplash

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