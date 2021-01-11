Премия Автомобиль года определила финалистов, которые будут бороться за звание лучшего авто 2021 года.

Среди 38 кандидатов жюри выбрало семь лучших автомобилей, которые появились на рынке Европы в течение прошлого года в минимум пяти европейских странах.

В финал попали:

Citroen C4 — полностью электрический кроссовер, оснащенный аккумуляторной батареей на 50 кВт-ч, которой хватит примерно на 350 км. Доступные версии и на обычных моторах. Cupra Formentor — первый собственный кроссовер марки Cupra. Автомобиль оснащен 1,4-литровым турбомотором и электродвигателем. Fiat New 500 — электроверсия компактного хэтча 500. Аккумуляторный блок емкостью на 42 кВт-часов гарантирует запас хода на 320 км. Land Rover Defender — автомобиль, которому есть чем удивлять. Постепенное высвобождение тормозов при спуске со склона, система старта на скользкой поверхности — гарантируют комфорт и безопасность в экстремальных условиях езды. Skoda Octavia — четвертое поколение бестселлера бренда Skoda, которое получило четыре вариации: от лифтбека до гибридных универсалов. Toyota Yaris — по словам производителей, сконструирована как самый безопасный компактный автомобиль в мире. Авто оснащено 1,5 и 1,0-литровыми трехцилиндровыми двигателями. Volkswagen ID.3 — первый электромобиль на базе MEB от немецкого концерна. Из новинок: силовая электроника и синхронный электродвигатель в районе задней оси, аккумуляторы расположены в панели пола. Авто точно является интересным в управлении.

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Cреди финалистов оказалось три машины от группы Volkswagen. А также два автомобиля являются полностью электрическими моделями.

Окончательный выбор сделают автомобильные эксперты из 23 европейских стран в конце февраля. Победителя премии объявят онлайн 1 марта этого года.

В 2020 году титул Автомобиль года получил Peugeot 208.

Источник: MOTORCAR