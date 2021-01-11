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Факты / Lifestyle
Анастасія Керпань |

Лучшие автомобили 2021 года: европейская премия выбрала финалистов

Премия Автомобиль года определила финалистов, которые будут бороться за звание лучшего авто 2021 года.

Среди 38 кандидатов жюри выбрало семь лучших автомобилей, которые появились на рынке Европы в течение прошлого года в минимум пяти европейских странах.

В финал попали:

  1. Citroen C4 — полностью электрический кроссовер, оснащенный аккумуляторной батареей на 50 кВт-ч, которой хватит примерно на 350 км. Доступные версии и на обычных моторах.
  2. Cupra Formentor — первый собственный кроссовер марки Cupra. Автомобиль оснащен 1,4-литровым турбомотором и электродвигателем.
  3. Fiat New 500 — электроверсия компактного хэтча 500. Аккумуляторный блок емкостью на 42 кВт-часов гарантирует запас хода на 320 км.
  4. Land Rover Defender — автомобиль, которому есть чем удивлять. Постепенное высвобождение тормозов при спуске со склона, система старта на скользкой поверхности — гарантируют комфорт и безопасность в экстремальных условиях езды.
  5. Skoda Octavia — четвертое поколение бестселлера бренда Skoda, которое получило четыре вариации: от лифтбека до гибридных универсалов.
  6. Toyota Yaris — по словам производителей, сконструирована как самый безопасный компактный автомобиль в мире. Авто оснащено 1,5 и 1,0-литровыми трехцилиндровыми двигателями.
  7. Volkswagen ID.3 — первый электромобиль на базе MEB от немецкого концерна. Из новинок: силовая электроника и синхронный электродвигатель в районе задней оси, аккумуляторы расположены в панели пола. Авто точно является интересным в управлении.

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Cреди финалистов оказалось три машины от группы Volkswagen. А также два автомобиля являются полностью электрическими моделями.

Окончательный выбор сделают автомобильные эксперты из 23 европейских стран в конце февраля. Победителя премии объявят онлайн 1 марта этого года.

В 2020 году титул Автомобиль года получил Peugeot 208.

Источник: MOTORCAR

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