Немецкая автомобильная компания Volkswagen заявила, что отзывает 56 тыс. машин модели Golf 8, выпущенных в июле 2020 года, для исправления технических проблем. Неполадки связаны с информационно-развлекательной системой, а также камерой заднего вида.

— Возвращение в сервис не является обязательным, но рекомендуется концерном, — акцентируют представители компании Volkswagen.

Технические неисправности не стали неожиданостью, поскольку VW еще в прошлом году был вынужден отстрочить выпуск Golf 8 из-за все тех же проблем с программным обеспечением.

Авто является восьмым поколением легкового Volkswagen Golf. Хэтчбек — новый уровень для автомобильной марки. И хотя габариты остались примерно те же, что и у прошлой модели серии Golf, но даже во внешнем виде машины произошли высокотехнологичные изменения, касающиеся прежде всего фонарей и фар.

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Автомобиль на выбор комплектуется пятью гибридными моторами: от 109 до 241 лошадинных сил. 8 серия поколения Golf функционирует на платформе MQB. Впервые в своем ценовом сегменте Innovision Cockpit стал стандартным оснащением, доступным для всех версий автомобиля.

Европейская премия Автомобиль года

Европейская премия Автомобиль года выбрала 7 финалистов, которые будут бороться за первенство уже в феврале этого года. Мир узнает о выборе автомобильных экспертов через полтора месяца. Среди финалистов — три автомобиля от группы Volkswagen.

Подробнее о каждом финалисте премии Автомобиль года читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: The Economic Times