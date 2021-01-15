Стало известно, какие электрокары были самыми популярными в Украине в 2020 году. Первое место в рейтинге занимает Nissan Leaf, водители пополнили автопарк Украины 2180 моделями.

В среднем возраст зарегистрированных в Украине автомобилей с электротягой в 2020 году состовляет: легковые — 5 лет, коммерческие — 7.

Nissan Leaf

Авто имеет синхронный привод, электродвигатель на 110 л.с. Одного заряда батареи должно хватить на 175 км. Авто является легкоуправляемым, имеет дополнительную жесткость кузова и низкий центр тяжести. Nissan Leaf способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 9 секунд, максимальная скорость машины — 160 км/ч. Цена стартует от $6,2 тыс.

Tesla Model 3

Второе место — Tesla Model 3, которую выбрали 865 автомобилистов из Украины в 2020 году. Стандартная модель может разгоняться до 97 км/ч за 5,6 секунды, а максимальная скорость — 209 км/ч. Электрокар не имеет стандартной приборной панели, вся информация выводится на 15-дюймовый сенсорный экран.

В комплектации авто предусмотрено восемь подушек безопасности, круиз-контроль, система автоматического торможения, камера заднего вида. Цена стартует от $29,2 тыс.

Tesla Model S

На третьей позиции Tesla Model S. За 2020 год было зарегистрировано 753 автомобилей в Украине. Одного заряда батареи хватит на 595 км. Максимальная скорость — 250 км/ч.

Автомобиль отличается своими немалыми габаритами. Model S от Tesla имеет высокотехнологичную начинку: управлять всеми функциями электрокара можно с помощью одного сенсорного дисплея. Цена стартует от $22 тыс.

Chevrolet Bolt

Четвертым самым популярным электрокаром в Украине стал Chevrolet Bolt — 474 шт. Автомобиль оснащен трехфазним двигателем мощностью 204 л.с. Всего за семь секунд Сhevrolet Bolt разгонится от 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость — 145 км/ч. Цена стартует от $18 тыс.

Tesla Model X

Замыкает пятерку лидеров Tesla Model X. Всего в 2020 году в Украине было зарегистрировано 366 автомобилей. Модель оснащена всеми функциями для комфортной езды: панорамная крыша, уникальная система фильтрации воздуха, мультимедийная система с Bluetooth.

Производитель обеспечил авто активным и пассивным режимом безопасности. Существует несколько модификаций машины, одна из которых, х 75 D, разгоняется до 100 км/ч за 6,2 секунды. Цена стартует от 48,7 тыс.

Основное количество в декабрьской регистрации автомобилей с электротягой составили легковые транспортные средства — 598 шт. По сравнению с прошлым годом количество выросло на 36%. Всего за 2020 год украинцы купили и поставили на учет 7455 электромобилей, на 1% меньше, чем в 2019.

Электрокар от Apple и Hyundai

Apple и Hyundai готовы подписать соглашение о совместной разработке нового электрокара. Соглашение должно быть подписано до марта этого года. Совершенно предсказуемо после данного сообщения акции Hyundai Motor выросли на 14,6%.

Кроме того, акции дочерних компаний-производителей автозапчастей Hyundai Mobis выросли на 12,7%, а Kia Motors — на 9,1%.

Источник: UkrAutoprom