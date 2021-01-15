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Факты / Lifestyle
Анастасія Керпань |

Украинцы запатентовали первый электрический грузовик

Автосборочный завод №1 запатентовал первый в Украине электрический грузовой автомобиль. Многофункциональный грузовик выполнен на заказ датской компании Banke Electromotive.

Завод расположен в городе Луцк и принадлежит автомобильной компании Богдан Моторс.

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Права на промышленный образец завод получил 28 декабря прошлого года. Отныне украинский грузовик с электроприводом можно серийно производить на промышленных мощностях, а также продавать в эксплуатацию потенциальным заказчикам.

Грузовой автомобиль был изготовлен для использования со специальным оборудованием, которое будет собирать и доставлять бытовые отходы с европейских улиц в места переработки. Электропривод обеспечит отсутствие вредных выбросов.

Украинцы запатентовали первый электрический грузовик

Электрический грузовик от украинцев может развивать скорость до 80 км/ч. Полного заряда тяговых батарей должно хватить на 220 километров, а срок использования техники составляет примерно 12 лет. Автомобиль оснащен водными отопителями, комбинированной вентиляцией, кондиционером и видеонаблюдением.

Компания-заказчик Banke Electromotive положительно отозвалась о многофункциональной электромашине, изготовленной в Украине. Во время презентации в 2018 был согласован серийный выпуск автомобилей после завершения сертификации электрогрузовиков в Дании.

Украинцы запатентовали первый электрический грузовик

Автосборочный завод № 1

Автозавод компании Богдан Моторс специализируется на изготовлении современных троллейбусов для европейских стран, электрооборудования для ближайших соседей Украины — Польши и Чехии, а также кузовов для электробусов, которые собирают во Франции.

Источник: Национальный промышленный портал

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