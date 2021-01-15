Услуга оформления доверенности на авто пригодится из-за введения в Украине с июня 2020 года фото- и видеофиксации нарушений на дорогах. Это поможет возложить ответственность за нарушения на человека, находившегося за рулем, а не на владельца машины.

Как оформить доверенность на авто в Украине — в материале на Фактах ICTV.