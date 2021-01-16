Где сменить шины в Киеве: список мест и цены

Замена шин на сезонные, износ автомобильных резин, окончание срока службы или случайный наезд на острые предметы – все это может стать причиной для того, чтобы посетить специалистов на шиномонтаже.
Поэтому Факты ICTV собрали места, где можно сменить шины, и выделили диапазон цен.
Tires.ua
Шинный центр, который не только заменит вам резину на автомобиле, но и отремонтирует, отреставрирует диски и покрасит их. Там неоднократно действуют различные акции.
Адреса:
- ул. Набережно-Луговая, 2;
- ул. Кайсарова, 2;
- ул. Семена Скларенко, 17.
Сайт: tires.ua
Цены: от 95-250 грн за колесо.
Vianor
Одна из самых популярных сетей автомобильного сервиса по всей Украине. Они предоставляют все виды услуг, в частности замену шин.
Адреса:
- ул. Автозаводская 18;
- б-р. Вацлава Гавела, 8;
- ул. Героев Космоса, 8а;
- ул. Заболотного, 3;
- ул. Маршала Рыбалко, 11;
- ул. Межигорская, 78;
- б-р Перова, 19;
- Воздухофлотский проспект, 86а;
- ул. Полярная, 10г;
- проспект Правды, 4;
- ул. Света, 6Б;
- пр-т Соборности, 30;
- ул. Сортировочная, 20;
- Харьковское шоссе, 201-203.
Сайт: vianor.ua
Цены: от 120-200 грн за одно колесо.
Читайте: Volkswagen отзывает 56 тыс. моделей Golf из-за технических проблем
Твоя шина
Сеть шинных центров, расположенных в крупнейших городах Украины. В частности, некоторые из них в Киеве.
Адреса:
- пр. Освободителей, 8а;
- Харьковское шоссе, 165;
- ул. Маршала Тимошенко, 7;
- ул. Садовая, 56.
Сайт: tshina.ua
Цены: от 145-290 грн за колесо.
Lite
Столичный шиномонтаж, имеющий доступные цены для всех видов авто. Кроме замены резины, они предлагают ремонт, подкачку, хранение и утилизацию шин.
Адрес: Богуславский спуск, 3
Сайт: litecentr.kyiv.ua
Цены: от 75-150 грн за колесо.
Еврошина
Шинный центр предлагает продажу, хранение, ремонт, покраску, замену шин и дисков. Специалисты гарантируют качество резину, которую они заказывают.
Адрес: ул. Глубочицкая, 20
Сайт: euroshina.ua
Цены: от 150-350 грн за одно колесо.
Garazh
В шиномонтаже обещают замену шин любого колеса на любом типе автомобиля. Также обещают предоставить дополнительные услуги, такие как ремонт колес, реставрацию или окрашивание.
Адрес: ул. Луговая, 12
Сайт: www.garazh.com.ua
Цены: от 110-250 грн за колесо.
Garant Auto Technic
Довольно элитный автомобильный сервис, который предоставляет услуги шиномонтажа. К сожалению, здесь работают только с такими марками автомобилей, как Mercedes, Audi, Volkswagen, Toyota, Subaru и Lexus.
Адрес: Проспект Воздухофлотский, 64
Сайт: garant-autotechnic.com
Цены: от 400-900 грн.
Выездной шиномонтаж
Также в столице есть компании, которые осуществляют выездной шиномонтаж. То есть вы звоните к ним и говорите, что вам нужно заменить резину на автомобиле, и они с радостью предоставят свои услуги.
Сайт: mobile-shyna24.business.site
Цены: от 149-400 грн за колесо. Однако за выезд автомобиля тоже придется выплатить около 300 грн.Читайте: Когда менять зимнюю резину на летнюю? Лучшие автомобили 2021 года: европейская премия выбрала финалистов Как водить авто зимой - советы инструктора