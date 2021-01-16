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Факты / Lifestyle
Дарина Реготун |

Топ-10 авто для женщин

В современном мире комфортное передвижение важно не только для мужчин, но и для женщин. Им тоже нужен автомобиль, на котором смогут поехать по всем своим важным делам. Поэтому Факты ICTV собрали для вас топ-10 автомобилей, которые будут максимально удобными для женщины.

1. Hyundai Veloster

Довольно недорогой вариант со стильным дизайном. Этот автомобиль в первые годы своего производства стал популярным среди американской молодежи. Хотя в странах СНГ он и не имел большого спроса, но все же может прийтись по вкусу украинкам.

Какую выбрать машину женщине: Топ-10 авто

2. Peugeot 1007

Неординарная для Peugeot компактная машина, которая имеет электрические подвижные боковые двери, дающие доступ сразу к обоим рядам кресел. Она не слишком вместительная, но прекрасно подойдет для активной девушки для поездок по городу. . Автомобиль позиционируется, как абсолютно женская машина.

Какую выбрать машину женщине: Топ-10 авто

3. KIA Picanto

Довольно популярная модель, которая может похвастаться стильным дизайном, практичностью, комфортом и привлекательной ценой. Автомобиль считается компактным, но не нужно сразу разочаровываться, если планируете ехать в путешествие с большим багажом. Несмотря на размеры, у KIA Picanto много места не только для пассажиров, но и для их вещей.

Какую выбрать машину женщине: Топ-10 авто

4. Citroen C3 Pluriel

А над этим автомобилем постарались французские дизайнеры и смогли воплотить в одной модели одновременно хэтчбек, кабриолет и пикап. Поэтому эта машина будет удобной в любую погоду любого времени года. Привлекает здесь изящный дизайн, удобство и низкая цена.

Какую выбрать машину женщине: Топ-10 авто

5. Toyota Celica (T230)

Не новая модель, но может быть интересной благодаря привлекательной цене. Автомобиль имеет яркий дизайн и похож на спорткары. Раньше был довольно популярным среди гонщиков, а сейчас пользуется спросом среди активных и рискованных девушек.

Какую выбрать машину женщине: Топ-10 авто

6. Mazda CX-5

По цене этот автомобиль не станет одним из самых дешевых, однако и не заставит опустошить ваш кошелек полностью. Эта модель удобна, вместительна и комфортна для коротких и длинных путешествий. Привлекательный внешний дизайн и удобный салон понравятся не только женщине, но и всей ее семье.

Какую выбрать машину женщине: Топ-10 авто

7. Range Rover Evoque

Элитный вариант, который считается одним из самых стильных. Мотор может быть бензиновым и дизельным. Салон довольно просторный и удобный. Этот автомобиль станет заметным в бешеном потоке машин большого города. Прекрасно подойдет для успешных женщин.

Какую выбрать машину женщине: Топ-10 авто

8. BMW X1

Вариант, может, и не самый дешевый, но он один из самых практичных. Кроссовер представлен с бензиновым и дизельным двигателем. Имеет удобную коробку передач. Довольно вместительный в салоне.

Какую выбрать машину женщине: Топ-10 авто

9. Volvo S60

Компания Volvo поставила себе амбициозную цель. Там решили разработать для девушек не только комфортную, стильную и вместительную модель, но и – что очень важно – безопасную. Поэтому Volvo S60 — просто прекрасный автомобиль для мам, которые беспокоятся о своей семье.

Какую выбрать машину женщине: Топ-10 авто

10. Tesla Model X

Этот автомобиль, бесспорно, является одним из самых экологичных вариантов. О неприятном запахе бензина здесь можно забыть. Однако стоит помнить, чтобы стать владелицей такого автомобиля, женщине придется сильно опустошить свой кошелек.

Какую выбрать машину женщине: Топ-10 авто

Не важно, какой вариант придется вам по душе. Главное, чтобы автомобиль был для девушки максимально комфортным.

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