Какую выбрать машину женщине: Топ-10 авто

В современном мире комфортное передвижение важно не только для мужчин, но и для женщин. Им тоже нужен автомобиль, на котором смогут поехать по всем своим важным делам. Поэтому Факты ICTV собрали для вас топ-10 автомобилей, которые будут максимально удобными для женщины.

1. Hyundai Veloster

Довольно недорогой вариант со стильным дизайном. Этот автомобиль в первые годы своего производства стал популярным среди американской молодежи. Хотя в странах СНГ он и не имел большого спроса, но все же может прийтись по вкусу украинкам.

2. Peugeot 1007

Неординарная для Peugeot компактная машина, которая имеет электрические подвижные боковые двери, дающие доступ сразу к обоим рядам кресел. Она не слишком вместительная, но прекрасно подойдет для активной девушки для поездок по городу. . Автомобиль позиционируется, как абсолютно женская машина.

3. KIA Picanto

Довольно популярная модель, которая может похвастаться стильным дизайном, практичностью, комфортом и привлекательной ценой. Автомобиль считается компактным, но не нужно сразу разочаровываться, если планируете ехать в путешествие с большим багажом. Несмотря на размеры, у KIA Picanto много места не только для пассажиров, но и для их вещей.

4. Citroen C3 Pluriel

А над этим автомобилем постарались французские дизайнеры и смогли воплотить в одной модели одновременно хэтчбек, кабриолет и пикап. Поэтому эта машина будет удобной в любую погоду любого времени года. Привлекает здесь изящный дизайн, удобство и низкая цена.

5. Toyota Celica (T230)

Не новая модель, но может быть интересной благодаря привлекательной цене. Автомобиль имеет яркий дизайн и похож на спорткары. Раньше был довольно популярным среди гонщиков, а сейчас пользуется спросом среди активных и рискованных девушек.

6. Mazda CX-5

По цене этот автомобиль не станет одним из самых дешевых, однако и не заставит опустошить ваш кошелек полностью. Эта модель удобна, вместительна и комфортна для коротких и длинных путешествий. Привлекательный внешний дизайн и удобный салон понравятся не только женщине, но и всей ее семье.

7. Range Rover Evoque

Элитный вариант, который считается одним из самых стильных. Мотор может быть бензиновым и дизельным. Салон довольно просторный и удобный. Этот автомобиль станет заметным в бешеном потоке машин большого города. Прекрасно подойдет для успешных женщин.

8. BMW X1

Вариант, может, и не самый дешевый, но он один из самых практичных. Кроссовер представлен с бензиновым и дизельным двигателем. Имеет удобную коробку передач. Довольно вместительный в салоне.

9. Volvo S60

Компания Volvo поставила себе амбициозную цель. Там решили разработать для девушек не только комфортную, стильную и вместительную модель, но и – что очень важно – безопасную. Поэтому Volvo S60 — просто прекрасный автомобиль для мам, которые беспокоятся о своей семье.

10. Tesla Model X

Этот автомобиль, бесспорно, является одним из самых экологичных вариантов. О неприятном запахе бензина здесь можно забыть. Однако стоит помнить, чтобы стать владелицей такого автомобиля, женщине придется сильно опустошить свой кошелек.

Не важно, какой вариант придется вам по душе. Главное, чтобы автомобиль был для девушки максимально комфортным.