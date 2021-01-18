В 2021 году в Украине будут представлены сразу два люксовых электрокара от BMW iX и iX3. Производители обещают новое понимание премиум-класса, который отныне бескомпромиссно связан с принципом разумного использования природных ресурсов.

BMW i — это комплексная концепция экологической мобильности будущего.

BMW iX

Авто разработано на новой платформе с технологией BMW eDrive пятого поколения. Два электродвигателя, расположенные на задней и передней осях, вместе выдают мощность в 500 л. с. Менее 5 секунд достаточно автомобилю с такой мощностью, чтобы разогнаться до 100 км/ч.

Ориентировочно цена будет стартовать от $70 тыс.

Одного заряда батареи, емкостью в 100 кВтч, хватает на 600 км (по WLTP) или 480 км (по EPA). Также доступна опция быстрой зарядки. От 10% до 80% iX может зарядиться менее чем за 40 минут. Если совсем не хватает времени, для 120-километрового запаса хода можно зарядить батарею за 10 мин. Полный цикл зарядки от домашней станции Wallbox занимает 11 часов.

В салоне водитель получает шестигранный руль, проекционный HUD-дисплей и BMW Curved Display.

По словам производителей, это первая модель, основанная на модульном масштабируемом наборе инструментов будущего, разработанном BMW Group.

— Электромобиль держит курс на новую интерпретацию дизайна, устойчивости, удовольствия от вождения, универсальности и роскоши, — заявляют в компании.

Кроме того, в этом году в Украине представят новую электрическую версию кроссовера X3.

BMW iX3

Первый от BMW автомобиль SAV (спортивно-утилитарный автомобиль) с полностью электрической системой привода. Электрокар iX3 получил мотор мощностью 286 л.с. Максимальная скорость ограничивается электроникой на 180 км/ч.

Ориентировочно цена будет стартовать от $90 тыс.

Заряда батареи хватит на 460 км (по WLTP). Доступной является и функция быстрой зарядки — производители обещают 80% заряда за 34 минуты.

— В течение всего жизненного цикла iX3 производит гораздо меньше углерода, чем BMW X3 xDrive20d, — рассказывают о своих экологических достижения в BMW.

В комплектации автомобиля:

панорамная крыша;

фирменный комплекс электронных ассистентов;

круиз-контроль уровня PRO;

трехзонный климат-контроль.

Функционал электрокара идентичен ДВС-аналогу BMW X3. Кроссовер имеет много пространства, он компактный и удобный для ежедневного использования

Электрокары в Украине

Ассоциация автопроизводителей Укравтопром назвала самые популярные електрокары в Украине в 2020 году. Первое место в рейтинге занимает Nissan Leaf, водители пополнили отечественный автопарк 2180 моделями.

Подробнее о 5 самых популярных электрокарах в Украине читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: BMW

Фото: Unsplash