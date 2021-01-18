В Украине действуют два вида страхования – обязательное ОСАГО и добровольное Каско.

ОСАГО покрывает ущерб, нанесенный автомобилю, а также вред, причиненный жизни и здоровью людей. Выплаты по автогражданке лимитированы законом. За вред, причиненный транспортному средству, можно получить до 130 тыс. грн, а в случае, когда пострадали люди, компания компенсирует не более 260 тыс. грн.

ОСАГО – это обязательная страховка для всех автомобилистов, которая оформляется на один год. Законом Украины от нее освобождены некоторые льготные категории граждан: участники АТО/ООС, участники Революции Достоинства, люди с I группой инвалидности.

Со скидкой 50% полис ОСАГО могут приобрести пенсионеры, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, инвалиды II группы, участники военных действий.

Добровольное страхование Каско покрывает риски, которые не покрывает ОСАГО. По такому полису можно получить возмещение ущерба в случае угона автомобиля, стихийного бедствия. При этом Каско также покрывает риски, связанные с ДТП и повреждением автомобиля третьими лицами. Размер компенсации по Каско гораздо больше, чем по ОСАГО. Но и стоит такая страховка дороже.

ОСАГО и Каско – два взаимодополняемых полиса. Даже имея Каско с полным перечнем страховых случаев, не обойтись без оформления обязательного автострахования ОСАГО, так как этого требует закон Украины. А вот приобретать Каско или нет – полностью решение автовладельца.