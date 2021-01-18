Как быстро прогреть машину на морозе — очень актуальный вопрос среди автолюбителей, ведь минусовая температура будет держаться еще несколько дней.

Если ваше авто довольно долго простояло на морозе, то стоит перестраховаться и прогреть машину хотя бы 2-5 минут.

Первое, что вы должны сделать это прогреть аккумулятор, для этого необходимо его нагрузить, например, включить дальний свет на 10-20 секунд.

Далее можно запустить двигатель, если у вас механическая коробка, то не отпускайте сразу педаль сцепления — подержите ее несколько минут. Это нужно для того, чтобы моторное масло в коробке передач немного разогрелось.

Следующее, что стоит сделать, это включить печку для прогрева салона. А только после того, как стекло прогреется изнутри, можно очищать его от снега и льда.

Пока авто прогревается, стоит подождать на улице, чтобы стекло внутри не запотело от вашего теплого дыхания.

Также важно помнить, что первые несколько километров стоит проехать на скорости до 40 км/ч, чтобы дать возможность прогреться двигателю и шинам.

Как продлить работу двигателя

Периодический ремонт и замена изношенных комплектующих — это стандартные автомобильные процедуры. Каждый автовладелец привозит свое транспортное средство в автосервис согласно регламенту производителя. Благодаря этому можно исключить и предупредить возникновение многих потенциальных поломок.

Как продлить работу двигателя и увеличить его ресурс, читайте на сайте Факты ICTV.