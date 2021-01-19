Известный австрийский музей Top Mountain Crosspoint Museum сгорел дотла. Более 230 старинных мотоциклов и не менее 10 классических авто и фургонов были уничтожены пожаром, который произошел в ночь на 18 января. Музей был расположен на высоте 7135 футов в Альпах и имел уникальную коллекцию редкостных двухколесных железных коней.

Причину пожара, который уничтожил самый высокий музей в Европе, еще устанавливает следствие. Согласно данным официальной страницы Тop Mountain Crosspoint, музей не работал с 3 ноября 2020 в связи с Covid-19. Перед инцидентом музей планировал возобновить работу с 24 января 2021.

Работник, который находился в помещении для персонала, ночью проснулся от пожарной сигнализации, и несмотря на попытки потушить огонь, был вынужден покинуть здание из-за дыма.

Коллекция Top Mountain Crosspoint Museum

Музей открыли братья Альбан и Аттила Шайбер на трассе Тиммельсйох, соединяющей Северный и Южный Тироль.

В коллекцию музея входили ретробайки сотни различных производителей, в частности Brough Superior, Vincent, Matchless, Sunbeam и Zündapp. Также на территории площадью 3000 м² хранился экземпляр бондовского Aston Martin DB5.

Источник: Autoblog