Эксперты назвали самые надежные автомобили 2021 года

Американские специалисты назвали самые надежные и безопасные автомобили. Модели отбирали из 329 тыс. вариантов. Эксперты провели анализ и составили список автомобилей, которые приносят наименьше проблем своим владельцам. Точная стоимость автомобилей пока неизвестна.

Первое место в рейтинге заняла Toyota Prius. Машина набрала 93 балла.

Toyota Prius

Это 5-местный хэтчбек, оснащенный 1,8-литровым бензиновым двигателем. Авто разгоняется до 100 км/ч за 10,4 секунды. Максимальная скорость — 180 км/ч. Четырехцилиндровый двигатель дает мощность в 132 л. с. Toyota Prius четвертого поколения — первый автомобиль, который был спроектирован на новой глобальной архитектуре TNGA (Toyota New Global Architecture).

Второе место и третье место — Lexus NX и Buick Encore — по 91 балл каждый автомобиль.

Lexus NX

Это кроссовер компактного класса, в котором японская компания ранее не выступала. В сентябре 2013 года концерн представил концепт LF-NX. Серийную версию представили в автосалоне Пекина в 2014 году, но уже с сокращенным названием — Lexus NX. В отличие от концепта, серийный кроссовер получил традиционные внешние зеркала и дверные ручки, рубленые формы кузова и спокойные очертания бамперов.

Buick Encore

Buick Encore — компактный кроссовер класса К1. Презентация авто состоялась в Детройте зимой 2012 года. Авто с передним или полным приводом является близнецом Опель Мокка. Основная разница между этими машинами заключается в дизайне передней части автомобиля. Два кроссовера собранные на платформе Опель Корса.

Buick Encore оснащен 1,4-литровым бензиновым двигателем, который обеспечивает 140 л. с. мощности и работает в паре с 6-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Следующей в списке надежных автомобилей стала Toyota Prius Prime, которая выборола 88 баллов в рейтинге.

Toyota Prius Prime

Гибрид 2020 года получил производительную силовую установку, плавную манеру хода и очень низкий уровень расхода топлива. Также у хэтчбека хороший грузовой объем. Этот представитель Toyota, возможно, не такой изысканный и динамичный, как некоторые соперники, но он достойный игрок.

В движение авто приводит бензиновый двигатель объемом 1,8 литра. Ассистируют двигателю электромотор с 163 кНм и электромеханический вариатор.

Также Toyota Prius Prime оснащена комплектом литий-ионных батарей емкостью 8,8 кВт/ч. Производители обещают 35 км пробега и максимальные 135 км/ч в “зеленом режиме”. Этого хватит 50% от опрошенных американцев для того, чтобы доехать до работы и обратно домой.

На пятую строчку топа забрался Hyundai Kona с 87 баллами.

Hyundai Kona

Hyundai Kona — компактный городской кроссовер. Автомобиль неплохо держит дорогу, легче переносит поездку по грунтовой дороге. База Hyundai Kona — бензиновый трехцилиндровый двигатель, который в паре с турбокомпрессором позволяет машине разгоняться до 100 км/ч за 12 секунд благодаря мощности в 120 л. с. Максимальная скорость — 180 км/ч.

На европейском рынке Hyundai Kona впервые представили во франкфуртском автосалоне в 2017 году. Автомобиль предназначен для продажи на рынках США, Европы и Южной Кореи.

Шестое и седьмое место эксперты отдали Audi A5 и Audi A4, с 86 баллами каждый.

Audi A5 и Audi A4

Audi A5, в отличие от своего родственника, комплектуется в соответствии с спортивным классом, A4 является стабильным городским автомобилем. Двигатели в обоих авто бензиновые, однако в A5 он намного мощнее. Сначала может показаться, что автомобили очень похожи, поскольку A5 проектировали на базе А4, но с технической точки зрения это совершенно разные машины. А5 разработали для тех, кто любит скорость и драйв, А4 — противоположность спорткара, которая точно понравится ценителям классики.

Замыкает рейтинг надежности Mazda CX-5 и ее 85 баллов.

Mazda CX-5

— Интерьер Mazda CX-5 — эволюция комфорта, качества и дизайна, центром которого является человек, — уверяют производители.

Авто доступно в двух вариациях двигателя — двухлитровый бензиновый с 165 л. с., а также 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 194 л. с. Функция выключения цилиндров позволит сэкономить топливо и обеспечить мгновенное ускорение при любых обстоятельствах. Ездить теперь стало безопаснее благодаря проекционному дисплею, который выводит актуальную информацию о скорости и ограничения прямо на лобовое стекло.

Самые популярные цвета автомобилей в Украине

В 2020 году 440 тыс. легковых автомобилей получили свои первые украинские номера. Эксперты Укравтопрома определили, какие цвета были среди этих автомобилей самыми популярными. Так, каждый третий зарегистрированный в Украине автомобиль был белого цвета. Дальше — вариации серого, черный, синий и коричневый.

Источник: Consumer Reports