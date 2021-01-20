Американский блогер протестил украинский вездеход

Американец разместил в Youtube видео, в котором протестовал вездеход украинского производства Sherp на предмет бытовых задач. Rich Rebuilds воспользовался услугами автомойки, самостоятельно заправился и заехал перекусить в рестораны быстрого питания.

Sherp хотя и компактный вездеход, но все же не подходит для поездок по городу. Блогер в напарницы взял свою девушку, с которой они вместе продемонстрировали все преимущества и недостатки вездехода. Показав, как пассажиры попадают внутрь, на скорости 20 км/ч американец отправился в город.

Первой остановкой стал ресторан быстрого питания Dunkin’ Donuts. Для того, чтобы забрать заказ блогер вышел из машины, а работники ресторана попросили владельца даже сфотографировать вездеход.

Также украинский Sherp заезжал на АЗС, где его ждало немало проблем. Длины топливного шланга не хватало для того, чтобы достать до бензобака машины, поэтому водителю понадобилось больше времени на парковку.

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Вездеход Sherp не остался без внимания, американцы подходили рассмотреть поближе и расспросить парня о машине. Блогер любезно позволял сделать фото на память, ведь не каждый день простой американец встретит “танк” на дороге.

Sherp — вездеход-амфибия с шинами на очень низком давлении. Украинский бизнесмен Владимир Школьник приобрел права на производство машин у петербургского инженера Алексея Гарагашьяна. В 2012 году было создано конструкторское бюро в Киеве.

В 2015 году началось изготовление вездеходов в Санкт-Петербурге, позже в связи с ростом спроса открыли Киевский завод, который за первые 10 месяцев 2018 года изготовил 89 машин. Вездеходы используются в работе ДСНС Украины. С августа прошлого года производство было переносено с Киева в Европу.