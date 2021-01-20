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Факты / Lifestyle
Анастасія Керпань |

Microsoft объединяется с General Motors для разработки автопилота

Компания Microsoft подписала долгосрочное соглашение с General Motors и Honda Motor о совместном финансировании стартапа Cruise. Тем самым Microsoft хочет ускорить разработку и массовый выпуск беспилотных авто. Сумма общих инвестиций состовляет $2 млрд.

В рамках партнерства, технический гигант присоединится к GM, Honda Motor и другим институциональным инвесторам. Такие инвестиции позволят оценить стоимость компании после добавления к ее балансу внешнего финансирования Cruise в $30 млрд. Компания еще не распределила новое финансирование между инвесторами.

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По словам разработчиков, Microsoft станет лучшим облачным провайдером для GM и Cruise. Компании заявили, что будут сотрудничать над разработкой программного и аппаратного обеспечения, возможностями облачных вычислений, производством и экосистемой партнеров.

— Microsoft, как золотой стандарт в надежной демократизации технологий, станет для нас мультипликатором, когда мы коммерциализируем наш парк самоуправляемых, полностью электрических автомобилей, — заявил генеральный директор Cruise Дэн Амманн.

Cruise будет использовать Azure, облачную и краевую вычислительную платформу Microsoft, для коммерциализации своих уникальных автономных решений для автомобилей в масштабе.

Cruise LLC — американская компания, которая тестирует и разрабатывает автономные автомобильные технологии. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, штат Калифорния. Cruise в 2013 году основали Кайл Фогт и Дан Кан.

Cruise получил разрешение на тестирование технологии самоуправляемых транспортных средств от Калифорнийского департамента автотранспортных средств в июне 2015 года, за девять месяцев до того, как его приобрел GM. Американский стартап составляет сердцевину усилий GM по отношению самокерування.

Источник: Cruise

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