Автолюбитель из Харькова Антон Казаринов решил скрестить Запорожец и УАЗ и получил настоящий гибридный вездеход. Ранее харьковчанин исследовал бездорожье УАЗом, вскоре затеял ремонт кузова авто. И на замене лишь кузова Антон не смог остановиться и за два месяца вместе со своим другом Андреем он создал внедорожник.

Запорожец ребята купили через Instagram примерно за $500. Интересно, что двигатель был размещен спереди, а не сзади, как у всех запорожцах 90-го года выпуска. Для вездехода использовали только корпус купленного авто, все остальное — продали. Некоторые детали в обновленной машине принадлежат Газели, девятке и УАЗ.

Для того, чтобы управлять этим авто, не надо уникальных способностей. Достаточно уметь управлять механической коробкой передач. В ноябре парни начали испытывать вездеход. Управление осталось то же, что и у Запорожца, за исключением отдельных рычагов.

— Было интересно построить его. Это Lego для взрослых. Он может ехать по бездорожью наравне с другими полноприводными машинами, — говорит Антон.

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Конечно, прохожие такое авто не обходят взглядами. С тех пор как в Харькове начались снегопады, местные узнали о разработке ребят. Антон был вынужден приехать вездеходом другу на помощь и вытащить его. Теперь конструкторы — настоящие звезды в городе. Скрещенный Запорожец и УАЗ зарегистрировали, но название пока не придумали. Ездить гибридом в городе Антон не собирается.

— Когда везем его по городу, где-то останавливаемся, люди подходят, просят сфотографироваться. Мы не ожидали, что это вызовет такой интерес, — рассказывает Казаринов.

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