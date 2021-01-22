На первом этапе необходимо изучить условия полиса ОСАГО и выбрать страховую компанию. Стоимость автогражданки зависит от нескольких параметров – категории транспортного средства, объема двигателя транспортного средства, безаварийного стажа вождения, города регистрации авто. Например, в Киеве цена будет немного выше из-за насыщенного траффика.

Некоторые категории граждан, в соответствии с законом Украины, освобождены от обязательного автострахования ОСАГО. К ним относятся:

участники боевых действий и инвалиды войны;

инвалиды I группы;

лица, управляющие транспортным средством, принадлежащим инвалиду I группы, в его присутствии.

Автогражданку со скидкой могут приобрести некоторые льготные категории граждан (при условии, что они самостоятельно управляют автомобилем и не предоставляют платные услуги по перевозке пассажиров). К ним относятся:

пенсионеры;

ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС;

инвалиды II группы;

участники военных действий.

Полис ОСАГО покрывает такие виды ущерба:

имущественный ущерб (ремонт, восстановление транспортного средства);

нанесения вреда здоровью (возмещение лечения);

смерть потерпевшего (расходы на погребение, компенсация семье).

Полис можно оформить в бумажном или электронном виде. Документ в электронном виде можно теперь показывать в приложении Дія вместе с техпаспортом.

Но лучше всегда иметь бумажный аналог, отмечают юристы. Человек может оформить электронные документы, но в Украине большую юридическую силу имеют бумажные.

— Если у патрульных есть сомнения относительно установления личности, подлинности документов или подозрение, что что-то не так, то они не могут рассматривать документы, которые есть в электронной форме, и имеют право не только оштрафовать, но и осуществить административное задержание, — отмечает юрист Иван Либерман.

По его словам, в Украине сейчас есть проблемы со взаимодействием электронных реестров.