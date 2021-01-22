Шаг 1. Узнаем условия оформления
На первом этапе необходимо изучить условия полиса ОСАГО и выбрать страховую компанию. Стоимость автогражданки зависит от нескольких параметров – категории транспортного средства, объема двигателя транспортного средства, безаварийного стажа вождения, города регистрации авто. Например, в Киеве цена будет немного выше из-за насыщенного траффика.
Некоторые категории граждан, в соответствии с законом Украины, освобождены от обязательного автострахования ОСАГО. К ним относятся:
- участники боевых действий и инвалиды войны;
- инвалиды I группы;
- лица, управляющие транспортным средством, принадлежащим инвалиду I группы, в его присутствии.
Автогражданку со скидкой могут приобрести некоторые льготные категории граждан (при условии, что они самостоятельно управляют автомобилем и не предоставляют платные услуги по перевозке пассажиров). К ним относятся:
- пенсионеры;
- ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС;
- инвалиды II группы;
- участники военных действий.
Полис ОСАГО покрывает такие виды ущерба:
- имущественный ущерб (ремонт, восстановление транспортного средства);
- нанесения вреда здоровью (возмещение лечения);
- смерть потерпевшего (расходы на погребение, компенсация семье).
Полис можно оформить в бумажном или электронном виде. Документ в электронном виде можно теперь показывать в приложении Дія вместе с техпаспортом.
Но лучше всегда иметь бумажный аналог, отмечают юристы. Человек может оформить электронные документы, но в Украине большую юридическую силу имеют бумажные.
— Если у патрульных есть сомнения относительно установления личности, подлинности документов или подозрение, что что-то не так, то они не могут рассматривать документы, которые есть в электронной форме, и имеют право не только оштрафовать, но и осуществить административное задержание, — отмечает юрист Иван Либерман.
По его словам, в Украине сейчас есть проблемы со взаимодействием электронных реестров.
— Мы еще живем не в том измерении, где бы было все оптимизировано. Как говорят сами судьи, в Украине электронные реестры не взаимодействуют между собой. Они есть, но между собой не взаимодействуют, — добавляет специалист.
Шаг 2. Выбираем страховую компанию
При выборе страховой компании учитывайте качество урегулирования страховых случаев, отзывы клиентов, уровень выплат по ОСАГО, а также предоставляемые скидки и дополнительные бонусы.
Многие страховые компании предоставляют скидку 5% за каждый год безаварийного вождения (максимальный размер может составлять 20%). Чтобы приобрести полис дешевле, нужно будет предоставить информацию о старом ОСАГО. Однако такая опция часто отсутствует при покупке полиса онлайн. Страховая компания всегда оставляет за собой право на предоставление скидки.
Перед тем, как оформить онлайн ОСАГО, узнайте, можно ли воспользоваться льготами для пенсионеров и инвалидов. Часто страховые компании не делают скидок во время заключения договора через интернет, поскольку не имеют возможности проверить документ, подтверждающий право на льготу. Обязательно учитывайте это условие при выборе страховщика, чтобы не переплачивать.
Шаг 3. Рассчитываем стоимость полиса
Чтобы рассчитать стоимость полиса ОСАГО, на сайте выбранной страховой компании нужно указать:
- тип транспортного средства (мотоцикл, автомобиль, автобус, прицеп, электромобиль) и объем его двигателя;
- город регистрации (согласно данным техпаспорта);
- иногда размер франшизы (например, 1,5-2,5 тыс. грн).
Франшиза – это часть ущерба, которая не покрывается за счет страховой компании. Чем она больше, тем меньше будет стоить полис. Однако в случае небольшого ДТП, при котором размер ущерба меньше суммы франшизы, страховая компания не будет выплачивать компенсацию.
Шаг 4. Указываем персональные данные
На следующем этапе оформления страховки ОСАГО онлайн необходимо правильно указать персональные данные:
- Ф.И.О.;
- идентификационный номер;
- электронный адрес (на него будет выслан электронный полис);
- мобильный телефон.
Шаг 5. Указываем данные полиса
При оформлении автостраховки обязательно нужно будет указать:
- государственный номерной знак транспортного средства:
- адрес регистрации транспортного средства;
- марку и модель авто;
- год выпуска транспортного средства;
- дату начала действия полиса.
При выборе даты учитывайте срок окончания действия старого полиса. Одновременно использовать два документа нельзя. Если по каким-то причинам вы хотите оформить новый полис задолго до окончания срока действия старого, обязательно нужно расторгнуть старый полис.
Шаг 6. Получаем полис на электронную почту
После заполнения электронной анкеты нужно будет подтвердить заказ и оплатить услуги страхования. Компании предлагают разные способы оплаты: через сервисы онлайн-платежей, Приват24, банковским платежом по реквизитам, наличными или картой в офисе страховой компании и т. д.
Когда документ будет готов, вы получите его на указанный при регистрации адрес электронной почты.
Данные о полисе ОСАГО вносятся в реестр Моторного транспортного страхового бюро Украины. Вы можете проверить подлинность страховки на сайте. Для этого достаточно вести государственный номерной знак автомобиля или номер полиса (он обязательно указан на бланке и состоит из девяти символов: двух букв и семи цифр).