Компания Mercedes-Benz отзывает 1,4 тыс новых моделей S-класса. Причина такого шага — рулевые тяги ненадлежащего качества. С начала серийного производства прошло четыре месяца.

Концерн объяснил, что крепления тяги не предусмотрено для модели S-класса, поскольку не выдержат нагрузки, вследствие чего водитель будет иметь проблемы с управлением.

Были разосланы письма с просьбой срочно посетить фирменные сервисные центры и бесплатно провести ремонт при необходимости.

— На рулевом колесе вашего автомобиля могли быть установлены внутренние тяги, не предназначенные для такого типа транспортного средства … в качестве меры компенсации проверят внутренние тяги и заменят их в случае необходимости, — говорится в сообщении владельцам Mercedes-Benz S-Class.

Этот элемент поставляется в собранном виде. Поэтому машины прошли контроль качества, а о проблеме компания узнала из отзывов поставщика. S-Class выпускают на автомобильном заводе Factory 56, который расположен в немецком городе Зиндельфинген. Всего над производством в две смены работают 1, 5 тыс. человек.

Mercedes-Benz S-Class

S-класс (S-Klasse — особый класс) — флагманская серия автомобилей от Mercedes-Benz — подразделения транснационального концерна Daimler AG. Штаб-квартира компании находится в городе Штутгарт, Германия. Линейка является одной из самых выдающихся в иерархии классов автомобильной марки.

Источник: Bussines Insider