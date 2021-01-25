Сколько нужно учиться на права в Украине

Как проходит обучение в автошколах, сколько часов теории и практики нужно пройти, чтобы сдать экзамен и получить водительское удостоверение. Также сколько действительно нужно часов практики, чтобы научиться хорошо водить, узнаете в материале Фактов ICTV.

Как записаться в автошколу?

Зайдите на сайт выбранной автошколы и позвоните по указанному номеру. В контактном центре вам сообщат, в какое время нужно появиться в учреждении, чтобы записаться.

Какие документы нужно иметь, чтобы записаться в автошколу?

паспорт и две его ксерокопии;

прописка;

идентификационный код;

медицинская справка;

5 фотографий 3х4 см.

Обязательно уточните перечень документов у вашего куратора.

Сколько учиться на права в Украине 2021 году

Автошколы сами выбирают срок обучения, в среднем от двух до трех месяцев. Именно столько нужно, чтобы сдать экзамен и получить водительское удостоверение.

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Как проходит обучение?

Обучение делится на два этапа: теория и практика. Практически сразу оба этих вида обучения идут параллельно.

Сначала ученик знакомится с теоретической частью, куда входит:

ПДД;

техническая сторона автомобиля;

основы безопасности;

оказание первой медицинской помощи.

Практический курс начинается примерно через 10-15 дней после начала обучения.

График занятий вы согласовываете с инструктором в индивидуальном порядке. Чтобы на самом деле научиться водить и смело ездить самому, необходимо 40 часов практических занятий.

Сколько стоит учиться на водительские права?

Каждая автошкола выставляет свои расценки на услуги. Важно сказать, что различаются не только суммы, но и каждая категория вождения также имеет свои расценки.

Например, возьмем город Киев и его автошколы:

Онега цены:

Категория А (мотоцикл) — 6000 грн;

Категория В (автомобиль) — 10000 грн;

Категория С (грузовой автомобиль) — 11000 грн;

Экспресс-Авто — 9350 грн.

Киев — 9500 грн.

В регионах стоимость обучения значительно ниже — суммы начинаются от 3500 грн.

Как заменить водительское удостоверение онлайн

Если вы потеряли водительское удостоверение, то его можно заменить онлайн, воспользовавшись электронным кабинетом водителя (ЭКВ). Это новая услуга, поэтому функция доступна владельцам максимум двухлетних водительских удостоверений. Более подробно, как это сделать, вы узнаете в материале Фактов ICTV.