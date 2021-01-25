За сколько и как можно защитить авто от угона

В Украине в 2020 году похитили более 3 тыс. автомобилей, из которых нашли только половину. Автовладельцы часто пренебрегают мерами безопасности и теряют свои автомобили. Факты ICTV рассказывают, как защитить свое авто и сколько за это придется заплатить.

В среднем, стоимость комплексной системы защиты стартует от 50 тыс грн. Все зависит от модели и выбранного типа защиты.

— Комплексы основаны на охранных системах StarLine 6-го поколения, Pandora 47xx или 49хх. Другие распространенные в Украине бренды не обладают достаточной гибкостью настроек для выстроения комплексной защиты, — уверяет Сергей Дмитриенко, руководитель Центра профессиональной защиты автомобилей IdeaPRO.

Система охраны — от 10 тыс. грн

Самым простым способом защиты является автосигнализация. Состоит из блока, антенны, брелка, различных датчиков движения, кнопки для сервиса и светодиода-индиктора. Такой способ не дает 100% гарантии безопасности, но наличие автосигнализации в разы уменьшает привлекательность авто для угонщиков. Существуют модели с возможностью управления сигнализацией с помощью SMS, отправленных с привязанного мобильного телефона. Цена охранные системы стартует от 10 тыс. грн.

Блокаторы — от 34 тыс. грн

Самым популярным способом среди злоумышленников, чтобы попасть в чужое авто, является открытие дверей с помощью слепка ключа, радиоудлинителя, отмычек или электроники. Для того, чтобы этого не случилось, на двери устанавливают электромеханический штырь (блокатор).

Чаще всего они обеспечены индикацией, которая позволит контролировать работоспособность блокаторов. Цена комплекса из 4 блокаторов и одного центра управления стартует от 34 тыс. грн.

Для того, чтобы злоумышленники не открыли капот и не смогли перевести коробку передач из режима паркинга, пользуются дополнительными замками для капота.

Существуют два типа замков. Механические — на механизм, отвечающий за переключение коробки передач, устанавливается специальная планка и замок, в закрытом положении блокиратор мешает переключить механизм. Электромеханические — мотор, который движет штырь (блокиратор) с помощью троса, штырь блокирует специальную скобу или крепления капота . Дополнительно можно защитить и багажник, который со специальной блокировкой, не откроется даже с помощью электронных ключей.

Для дополнительной защиты можно также установить кронштейн блокировки колес. Тормозной механизм, установленный на кронштейнах, заблокирует поворотный узел и одновременно зафиксирует вращение колеса. Также можно заблокировать педали с помощью блокатора — устройство, которое обездвижит модули авто и сведет риски кражи авто к минимальным. Также блокатор педалей не позволит переключать скорости.

Дополнительние методы защиты — от 3-10 тыс. грн

Еще один способ проникновения в ваше авто — разбить стекло. Бронирование стекол поможет защитить себя от еще одной возможной угрозы. Цена на антивандальную пленку (100 микрон в один слой) стартует от 10 тыс грн. Возможно понадобится поклейка нескольких слоев.

Если вам пришлось отдать ключ злоумышленнику из-за угроз, на помощь придет иммобилайзер. Устройство надежно заблокирует часть модулей автомобиля и обездвижит его. Существуют иммобилайзеры, которые идут в комплекте со звуковой сигнализацией. Цена колеблется в пределах 3-9 тыс грн.

В таком случае, авто можно завести, но как только похититель попытается тронуться, сработает сигнализация. Во время остановки блокировка снимается, таким образом автопреступникам сложно обнаружить устройство защиты.

GPS-трекінг

GPS-мониторинг транспорта — еще один способ защиты вашего авто. Чаще всего система содержит центральный блок управления и датчики, реагирующие на движение машины, удар и тому подобное. Датчики способны контролировать периметр у транспорта и пространство внутри авто, багажника, под капотом. Также можна мониторить состояние окон.

Однако, каждый автомобиль уникален, а значит и система защиты тоже должна быть уникальной. Рекомендации не могут быть едиными для автомобилей BMW, Mersedes, Toyota. С универсальных средств защиты могут быть лишь электромеханические устройства.

— Общая стоимость установки комплексной системы защиты будет составлять 5-10% от стоимости автомобиля, — рассказали в студии Autosecurity (г. Киев), которая занимается комплексной защитой от угона.

Рейтинг угнанных авто

Чаще всего в Украине угоняют автомобили от Toyota, Lexus, Honda, Mazda, Hyundai и Kia. Такую статистику на брифинге осенью 2020 представил Вадим Дзюбинский — начальник Департамента уголовного розыска Национальной полиции.

Также популярными среди угонщиков являются бюджетные машини Lanos, Chevrolet Lacetti и жигули. Их похищают, чтобы разобрать на запчасти, которые пользуются спросом.