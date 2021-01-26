Нефтегазовая компания Shell подписала соглашение о покупке Ubitricity, ведущего европейского поставщика уличной зарядки для электромобилей. Таким шагом Shell хочет поддержать водителей, которые переходят на транспорт с низким уровнем выбросов углерода.

— Мы хотим поддержать рост количества клиентов Shell, которые хотят перейти на электромобили, и обеспечить им максимальный комфорт. Дома, на работе или в дороге — мы хотим предоставить своим клиентам доступные варианты зарядки электромобилей независимо от их места нахождения, — заверил Иштван Капитане, исполнительный вице-президент Shell Global Mobility.

Компания Ubitricity сотрудничает с местными властями в целях интеграции подзарядки электромобилей в уже существующую уличную инфраструктуру (фонари, столбы и т.д.). Как результат, зарядка машины стала доступной и удобной.

Планируется установка более 1 тыс. пунктов быстрой зарядки примерно на 430 торговых площадках компании Shell, а также более 18,5 тыс. пунктов зарядки электромобилей в различных общественных местах, в том числе — пригороди, станции технического обслуживания автомагистралей и тому подобное.

После завершения сделки ожидается, что Ubitricity станет дочерней компанией Shell. При регулировании законодательством сделка состоится после 2021 года.

Shell имеет цель стать энергетическим бизнесом с нулевым уровнем нулевых выбросов к 2050 году. Подписав соглашение с Ubitricity, нефтегазовая компания подтверждает уверенность своих намерений.

Shell состоит из группы энергетических и нефтехимических компаний, которые действуют в более чем 70 странах, а общий штат сотрудников насчитывает 83 тыс. человек. Компания финансирует развитие низкоуглеродистой, ветровой и солнечной энергетики, а также усовершенствованные виды топлива, в частности биотопливо и водород.

Источник: Shell